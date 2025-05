Tagasi PRO 05.05.25, 16:00 Maria Rannaväli: Youtube maksab mõne kopika, mis pole võrreldavgi partnerlusega Sisulooja ja suunamudija Maria Rannaväli tunnistab, et Youtube maksab sootuks vähem palka, kui toovad sisse partneritega tehtud koostööd.

Sisulooja ja suunamudija Maria Rannaväli.

Foto: Remo Tõnismäe, Postimees

"Need summad on väga varieeruvad. Ausalt öeldes on YouTube’i raha osakaal väga väike võrreldes sellega, mis tuleb partnerlustest," rääkis Rannaväli.