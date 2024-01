Vaata, millised suured muudatused tõi lõppenud aasta Freedom24-le

2023. aastal said Freedom 24 kliendid ligipääsu uuele börsile ning turule jõudis uus tootekategooria – struktureeritud investeeringud. Lisaks käivitati investoritele suunatud kursused ning uuendati kauplemissüsteemi.

"2023. aastal õnnestus meil Freedom24 mobiilirakenduse ja -terminali funktsionaalsuse parendamisel teha märkimisväärseid edusamme. Oleme teinud täiustusi analüütikas, õppinud kasutama ChatGPT võimalusi ning laiendanud oluliselt sisuosa. Tulevikku silmas pidades oleme keskendunud ökosüsteemi ülesehitamisele, mis eeldab meie tooteportfelli edasist laiendamist ja koostöös partneritega välja töötatud uute pangateenuste kaasamist,“ ütles Freedom Finance Europe’i tootedirektor Vitaly Zvonar.

Olulisemad uuendused Freedom24 kasutajatele

Nüüdsest on võimalik teha tehinguid Ateena börsil (ATHEX) pärast seda, kui Freedom Finance Europe sai kauplemisstaatuse Kreeka aktsiaturul.

Freedom24.com veebiversioonis on rubriiki "Mida osta" lisatud struktureeritud tooted. Platvormi kasutajad saavad investeerida struktureeritud toodetesse vastavalt erinevatele kauplemisstrateegiatele, valides parameetrid ja kapitalikaitse taseme.

Optsioonid

Optsioonidega kauplemise funktsioone on oluliselt laiendatud. Optsioonid koos aktsiate ja ETF-idega on esitletud rubriigis "Optsioonid" ning Freedom24 rakenduse avalehel on link indeksite ja optsioonide vahel. Klientide mugavuse huvides on võimalik kaubelda optsioonidega demorežiimis ja osta SP500 indeksiga seotud NANOS optsioone, millesse saab investeerida vaid ühe dollariga.

Ettevõtte info ja analüüs

Klientidel on juurdepääs ettevõtte finantsaruannetele, dividendidele, kasvupotentsiaalidele, finantskordajatele ja muule olulisele teabele. Hakkasime avaldama erinevate turgude ülevaateid, kirjeldades hetkeolukorda ja prognoose. Tegime ChatGPT abil uudiste sentimentanalüüsi, et kliendid saaksid aru ettevõtte olukorrast antud ajahetkel ja võrrelda seda teiste sarnaste ettevõtetega.

Hakkasime regulaarselt avaldama investeerimisideid aktsiaoptsioonidega kauplemiseks. Lõime teenusepaketi kasutajatele uut tüüpi investeerimisideed, mida toetab ka analüütiline tugi. Oleme investeerimisideid faktiliselt täiendanud: meie klientide viimase aja aktiivsus, samuti keskmised Sto-loss ja Take-profit tasemed.

Vara otsing

Täiustatud otsingusüsteem pakub esmalt populaarseid aktsiaid, et kliendil oleks lihtsam turgudel navigeerida. Lisaks on saadaval otsinguajalugu.

Oleme fix-protokolli kaudu loonud ühenduse Freedom24-ga, mis on kiirendanud maaklerite platvormiga ühendamise protsessi ning võtab nüüd aega umbes 24 tundi.

Korduma kippuvate küsimuste (KKK) rubriik on struktureeritud ja täiendatud uute artiklitega ning huvipakkuvaid materjale on lihtne otsida ning leida.

