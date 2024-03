Enlight Research: Šiaulių Bankase uus algus

Kuidas läheb Šiaulių Bankasel võrreldes oma Balti riikide konkurentidega?

Foto: Šiaulių Bankas

"Tuginedes 2023. aasta rekordilisele puhaskasumile ja hiljuti avalikustatud uuele strateegiale, alustab Leedu suurim erakapitalil põhinev pank Šiaulių Bankas (SAB) teekonda saamaks täisteenust pakkuvaks finantsasutuseks, mis konkureerib Leedu turul otseselt Rootsi suurte pankadega,“ ütleb Mattias Wallander, Enlight Research-i asutaja.

See ettevõtmine hõlmab kaks aastat tavapärasest suuremaid investeeringuid, kuid oodatav dividenditootlus on siiski parem kui kohalikul börsil noteeritud Eesti pankadel, järeldas Enlight Research oma hiljuti avaldatud uuringus Šiaulių Bankase kohta.

2023. aasta puhaskasum kasvas 18%, ehk rekordilise 75 miljoni euroni (82 miljonit, korrigeerituna ühekordsete tehingutega), kusjuures kõik 2023. aasta peamised eesmärgid on täidetud. See tähendab omakapitali tootluse (ROE) eesmärgi saavutamist (planeeritud üle 16%, reaalselt 16,7%).

Mattias Wallander, Enlight Research-i asutaja. Foto: Enlight Research

Sihitud ROE ühtib prognoosidega

Uued eesmärgid avaldati aastateks 2024–2026, mis on kooskõlas visiooniga muuta Šiaulių Bankas täisteenuseid pakkuvaks Leedu pangaks, esitades väljakutse välismaistele Leedu turuliidritele, nagu Swedbank ja SEB.

ROE eesmärgid aastateks 2024 (13,7%), 2025 (13,1%) ja 2026 (15,0%) tähendavad aastatel 2024–2025 suurenevaid investeeringuid, eelkõige IT-süsteemidesse ja kaubamärgi muutmisesse. Kui need erakorralised investeeringud välja jätta, on ROE eesmärk aastateks 2024–2025 tõenäoliselt 15,0%, mis on sarnane 2026. aasta omaga. Seetõttu on sel perioodil vaja ligikaudu 19 miljonit eurot erakorralisi investeeringuid.

Allahindlus on liiga suur

Šiaulių Bankas kaupleb praegu märkimisväärse P/BV allahindlusega, võrreldes LHV ja Coopiga, mis on sarnased pangad. Vaatamata ROE erinevustele näib see lehknevus olevat liiga suur, eriti arvestades LHVst ja Coopist paremat prognoositavat netodividendide tootlust. Eraldiseisval meetodil olukorda vaadeldes viitavad tulemused praegusest kõrgemale hinnangule: kui rakendada baasjuhul 1,1kordset P/BVd, on aktsiahinna indikatsioon 0,98 eurot.

„Tuginedes 2023. aasta raamatupidamisväärtusele ja praegusele aktsia hinnale, kaupleb SAB LHV suhtes 59% P/BV allahindlusega ja Coopi suhtes 38% P/BV allahindlusega. Meie hinnangulise 2024. aasta raamatupidamisväärtuse põhjal kaupleb SAB LHV suhtes 55% P/BV allahindlusega ja Coopi suhtes 32% P/BV allahindlusega. Arvestades ROE erinevust, võib teatud allahindlus olla põhjendatud, kuid meie arvates on see liiga suur, eelkõige arvestades, et 2026. aastaks ootame SAB ja Coopi ROEks umbes 15% ja LHV puhul umbes 17% (SAB eesmärk on 15%, LHV eesmärk on 20%).

Usume, et pank, mille ROE on umbes 13%, peaks kauplema 1,1–1,2 x P/BV suhtarvu juures, mis tähendab, et SAB aktsia hind oleks 0,98–1,07 eurot. Meie baasjuhtumis rakendatakse 1,1 x P/BVd, mis annab indikatiivseks aktsiahinnaks 0,98 eurot, mis omakorda võrdub 39% tõusuga,‟ütleb hr Wallander.

Ahvatlevad dividendid hoolimata lähiaastate investeeringutest

Vaatamata suurenenud investeeringutele on prognoositav puhasdividenditootlus aastateks 2024–2025 üle 4%, ületades Baltikumi analooge (2–3%). Kavandatav 2023. aasta dividend 0,05 eurot aktsia kohta eeldab 6,9% tootlust, millele lisandub tagasiostutootlus 0,2%, mis teeb kogutootluseks 7,1% (puhastootlus pärast maksustamist on 6,0%). 2024. ja 2025. aasta regulaarne dividenditootlus on jätkuvalt ahvatlev: vastavalt 5,0% (neto 4,3%) ja 5,2% (neto 4,4%). Oodatav tootlus tõuseb 2026. aastal 6,6%ni (neto 5,6%), näidates potentsiaali edasisteks tagasiostudeks. Lisaks on Šiaulių Bankase hinnangul 2024.–2026. aasta netodividenditootlus 4–6%, seega suurem kui LHV ja Coopi oodatav tootlus 2–4%.

„2026. aastal, kui intensiivne investeerimisperiood on läbi, tõuseb prognoositav tootlus 6,6%ni (neto 5,6%). Lisaks võib jääda ruumi edasisteks tagasiostudeks. Oluline on märkida, et eeldame tagasiostetud aktsiate tühistamist (mitte töötajatele andmist), st need on tõelised tagasiostmised. Kokkuvõttes usume, et ettevõte suudab oma tegevust laiendada ja samal ajal aktsionäridele atraktiivseid rahasummasid jagada,‟ütleb hr Wallander.

Mis saab Šiaulių Bankasest edasi?

„Hiljutine ühinemine juhtiva varahaldusefrantsiisiga INVL Retail tõotab helget tulevikku ja Šiaulių Bankase jaeäri elavnemist. See strateegiline samm toob eeldatavasti kaasa neto teenus- ja vahendustasude tõusu ning tegevuste sünergia võimaldab saavutada täiendavaid rahalisi võite. Teine oluline strateegiline algatus, millele keskendume, on meie peamise pangandusplatvormi uuendamine. Sellised suuremahulised projektid võivad küll ajaliselt viibida, kuid nende edukas elluviimine suurendab oluliselt meie konkurentsieelist ja me usume, et suudame selle saavutada,‟ kommenteerib Šiaulių Bankase tegevjuht Vytautas Sinius.

„Kõigi pilgud on suunatud Šiaulių Bankase ambitsioonika, kuid siiski saavutatava uue strateegia elluviimisele. Nende tegurite mõjul läheneb pangale antav hinnang selle bilansilisele väärtusele, vähendades hinnaerinevust teiste Balti riikide konkurentidega. Mõnes mõttes on vahe vähenemine juba alanud: SAB aktsiahind on viimase 6 kuuga 11% tõusnud, samas kui Coop on langenud 3% ja LHV on langenud 1%. Šiaulių Bankasel on praegu üle 15 000 Eesti investori, mis näitab, et paljud Eesti investorid usuvad, et hinnaerinevus võib veelgi väheneda,‟ lõpetab analüütik hr Wallander.