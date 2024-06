Ehitusplatsile registreerumise seaduse täitmist hakatakse kontrollima

Objekte, mida seadus puudutab, on tööinspektsiooni eelteadete statistika põhjal aastas keskmiselt 600. Foto: Shutterstock

Juba alates oktoobrist 2023 tuleb suuremad ehitusobjektid ning ehituse töövõtuahel ja ehitusplatsile lubatud töötajad registreerida maksu- ja tolliameti infosüsteemis. Tasub teada, et 2024. aasta juunis hakkab maksu- ja tolliamet ka seaduse täitmist kontrollima.

Peamine kohustatud isik on objekti peatöövõtja, sõnab maksu- ja tolliameti projektijuht Siim Tamm. “Peatöövõtja peab muretsema elektroonilise registreerimise süsteemi enda ehitusplatsile ning tal on kohustus maksu- ja tolliametis registreerida ehitusobjekt, sisestada sinna alltöövõtjad ja märkida enda poolt lubatut töötajad. Suur eesmärk on muidugi ausam konkurentsikeskkond.”

Tamme sõnul on Eesti seni olnud naaberriikidel sabas sörkija. Nii Soomes, Rootsis kui Lätis on oma vastav süsteem juba olemas. Õnneks on meie süsteemi, mille kallal on aastaid vaeva nähtud, loomisel saanud naabrite vigadest õppida.

G4Si turvatehnikadivisjoni direktori Priit Orassoni sõnul on ehitusplatse, kel on oma kaardisüsteem juba pikalt kasutusel olnud. Küll aga muudab ühtne süsteem elu lihtsamaks. Varem võis ehitustööline ringi käia, viis erinevat kaarti taskus.

Saates selgitavad G4Si turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson, G4Si turvatehnikadivisjoni teenusejuht Dmitri Šabunov ning maksu-ja tolliameti projektijuht Siim Tamm, kuidas seadust korrektselt täita, millised eelised annab teenusepakkuja G4S kasutamine ning mida peaks iga peatöövõtja sellest kohustusest, andmete kasutamise võimalustest ning terviklikest turvalahendustest teadma.