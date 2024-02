Trahvid tulekul: viimane aeg tellida tuleohutuse ülevaatus

Tuleohutusülevaatusel vaadatakse puudused üle, pakutakse lahendused ja mõistlikud tähtajad puuduste kõrvaldamiseks. Nii saab hoone omanik kindlustunde, et tuleohutusega on korras. Foto: Andras Kralla

Erasektori kümnest tuhandest ehitistest, millel on selle aasta lõpuks kohustuslik teostada tuleohutusülevaatus, on selle eest seni hoolt kandnud vaid viiendik. Hoonete omanikud on vaikselt hiljaks jäämas, tõdeti saates, millest saab põhjaliku ülevaate, millistes hoonetes tuleb ülevaatus teha, kes peaks neid tellima, kui palju see töö maksab ja mida tuleb teha puuduste korral.

Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates tuleb juttu ärihoonete tuleohutusest, külas on G4Si tuleohutusspetsialistid Jürgen Proosväli ja Pilvi Rahnu ning päästeameti ekspert Heiki Rajalo.

Saatekülalised toovad välja, et ülevaatus võib jääda teostamata, sest ei olda kohustusest teadlikud, kardetakse, et tuleohutusega pole kõik korras ja sellega kaasneb väärteomenetlus või peljatakse, et nõuete täitmine on liialt kallis.

Kuidas aga kindlaks teha, kas omanikul on hoone tuleohutusülevaatuse kohustus? Selleks on tuleohutusülevaatuse portaal. Päästeameti ohutusportaalist leiab ka nimekirja teenusepakkujatest, kes ülevaatusi teostavad. G4Si spetsialistide sõnul saab kohustuse kontrollimiseks võtta ühendust ka otse teenusepakkujaga, kes saab juba välja pakkuda järgmisi samme.

Saates räägime sellest, miks on tuleohutus vajalik ja miks tuleb seda reguleerida, ning anname nõu, kuidas nõuetes orienteeruda. Uurime ka, kes vastutab ehitise tuleohutuse eest. Saadet juhib Hando Sinisalu.