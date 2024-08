Tagasi ST 14.08.24, 15:12 Infopank ja BC Kalev/Cramo pikendasid koostöölepingut Valitsev Eesti korvpallimeister ja andmeteenuseid pakkuv Infopank teatavad, et on pikendanud koostöölepingut ka 2024/2025 hooajaks.

BC Kalev/Cramo mängijad Kregor Hermet ja Hugo Toom.

“Kalev/Cramo puhul on tegemist Eesti korvpalli lipulaevaga, kust on tuule tiibadesse saanud paljud Eesti parimad korvpallurid,” sõnab Infopanga juht Joonas Jõgi. “Korvpall on Eesti rahvale oluline ja selle toetamine samamoodi. Soovime Kalevile kasulikud olla ka tulevikus,” lisab Jõgi.

BC Kalev/Cramo tegevjuhi Ramo Kase sõnul vaadatakse tulevikku positiivselt. “Vaatamata majanduse jätkuvale ebakindlusele on meil kõrged eesmärgid järgmiseks korvpallihooajaks. Sportliku poole pealt vaadates soovime alati maksimumi lähedast tulemust ning see nõuab ka mingil määral eelarve kasvu. Kindel plaan on võita 15. Eesti meistritiitel, 10. Eesti karikas, võita Eesti-Läti Ühisliiga ning jõuda Basketball Champions League põhiturniirile,” sõnab Kask.

Infopanga turundusjuhi Martin Õunapi sõnul leiti esimesel koostööaastal Kalevile 63 potentsiaalset partnerit, kellest 27 olid valmis Kalev/Cramo esindajaga kohtuma ja 35 soovisid lisainfot telefoni või meili teel. “Need numbrid on täitsa ilusad, arvestades, et üldiselt ongi selliste tegevustega mõistlik vaadata pikka perspektiivi. Varajased adapteerujad saime pardale ja usun, et suuremad võidud hakkavad tulema sellel hooajal,” kommenteerib Õunap.

Uute partnerite leidmist peab Kask üheks võtmefookuseks. “Siinkohal soovin tänada Infopanka, kes on ulatanud oma abikäe, et meid sellel teekonnal aidata. Tipptasemel korvpalliklubi pidamine on nagu ettevõtte juhtimine, kululiike on palju: mängijate ja personali palgad, maksud, elamiskulud, transport, majutuskulud, saalikulud, meditsiiniteenused jpm. Kasum meie mõistes on emotsioonid ja mälestused, mida oleme pakkunud tänaseks juba mitmele põlvkonnale. Sellega seoses oleme aktiivselt otsimas partnereid juurde, kes sooviksid olla osa millestki suurest ning üheskoos viia Eesti korvpalli järgmisele tasemele.”

