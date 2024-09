Tagasi ST 02.09.24, 10:00 Kohalik automüügi tarkvara ettevõtte Modera pakub investoritele 11% intressiga võlakirju Alates 2. septembrist kuni 9. septembrini saab märkida automüügi tarkvara ettevõtte Modera võlakirju. Võlakirjade pakkumise maht on kokku 1,2 miljonit eurot.

Moderast sai 2021. aastal börsiettevõte kui liiguti Nasdaq alternatiivturule First North. “Algselt börsile liikudes soovisime kaasata lisakapitali Skandinaaviasse ning Kesk- ja Ida-Euroopasse laienemiseks. Tänaseks tegutseme nii Slovakkia, Poola kui ka Skandinaavia turgudel ning kuulume Läänemere piirkonna digitaalsete müügiplatvormide valdkonnas viie suurima tegija sekka,” ütles Modera tegevjuht Raido Toonekurg.

“Oleme alustanud digipööret Põhja-Euroopa autoturul. Modera platvormil toel saavad automüüjad senisest rohkem ja lihtsamalt autosid müüa. Meie digitaalne lahendus ühendab üheks tervikuks autotootja, maaletooja, edasimüüja ja kliendi.”

Lahendust on edu saatnud Rootsi turul, kus müüakse alates tänavusest aastast kõik uued Nissanid läbi Modera platvormi. Toonekurg selgitas, et tänu Modera platvormile on Nissanil nähtavus üle kogu tarneahela, mille tulemusena on Nissanil võimalik kiiremini ja rohkem vastavalt Rootsi kliendi soovidele toota.

Nissani leping tähistab ühtlasi Modera suurimat müügitehingut. Lepingule konkureerides edestati New Yorgi aktsiaturul noteeritud Salesforce-i. “Rootsi turg pakub häid arenguvõimalusi, olles Eesti turust ligi 13 korda suurem.”

Modera platvorm aitab ka Eesti automüügi turul kasvu jätkata. Modera juhatuse liikme Janek Prümmeli sõnul on hiljuti aktiviseerunud ja mitmekesistumas Eesti kasutatud autode müügiturg. Kui praegu müüakse suur enamus Eesti kasutatud autosid Auto24 platvormi läbi, siis tegutsema on asumas uued müügiplatvormid: Autoportaal, Autodiiler ja Veego.

“Modera pakub integratsiooni nii Auto24-le, Autodiilerile, Autoportaalile, kui ka Veegole, mis tähendab, et automüüja saab enda auto Modera platvormi sisestades kõiki nelja portaali otse laiali paisata,” ütles Modera juhatuse liige Janek Prümmel.

“Nii Modera, automüüjate kui lõppklientide jaoks on konkurents automüügiportaalide turul tervitatav, selliselt peavad kõik rohkem pingutama ja tarbija saab parema tulemuse. Automüüjad on igatahes hetkel päris elevil ja juba on kuulda positiivset tagasisidet uute tulijate osas,” märkis Prümmel ning lisas, et kui Autodiiler ja Veego juba töötavad, siis Autoportaal alustab tegevust oktoobris.

Modera on viimase kolme aastaga käivet kolmekordistanud, jõudes mullu 2,15 miljoni euroni. Kokku teenitakse tulu 15 erinevast riigist. Modera süsteemi läbi on müüdud 103 000 sõidukit.

“Näeme autosektoris olulist paranemist järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Oleme Rootsis jala maha saanud. Nüüd oleme otsustanud laieneda Norra ja Soome turgudele. Pikaajalisema sihina soovime Nissani jaoks välja arendatud Pricing Tool-i Skandinaaviast viia üle ka teistesse riikidesse. Oleme eesmärgiks võtnud järgneva kahe aasta jooksul tulusid enam kui kahekordistada,” ütles Toonekurg.

Modera uute sihtide saavutamiseks tuleb pakkumisele kuni 2400 Modera võlakirja intressimääraga 11% ja lunastustähtaeg 3 aastat. Fikseeritud intressi makstakse neli korda aastas. Võlakirjade pakkumishind on 500 eurot ühe võlakirja kohta. Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavat võlakirjade esialgset kavandatavat mahtu, on emitendil õigus suurendada pakutavat võlakirjade mahtu kuni 3000 võlakirjani. Võlakirjadega saab kaubelda Nasdaq alternatiivbörsil First North.

Pakkumise eeldatav ajakava Pakkumisperioodi algus: 2. september 2024 kell 10:00 (Eesti aeg) Pakkumisperioodi lõpp: 9. september 2024 kell 16:00 (Eesti aeg) Pakkumise tulemuste avalikustamine: 11. september 2024 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus: 13. september 2024 või sellele lähedane kuupäev Noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq First North Börsil: 16. september 2024 või sellele lähedane kuupäev

