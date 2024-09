Tagasi ST 19.09.24, 14:27 Regiooni suurim jätkusuutlikkuse festival Impact Day toob kohale tõelised tipptegijad 10.-12. oktoobrini leiab Tallinnas asuvas Põhjala tehases juba kolmandat korda aset jätkusuutlikkuse festival Impact Day, mis toob erinevatest maailma paikadest kohale oma valdkonna tõelised tipud.

Regiooni suurim jätkusuutlikkuse festival Impact Day toob kohale tõelised tipptegijad Foto: Kiur Kaasik

Üritusel astuvad üles enam kui 150 esinejat ning kohal on üle 60 ettevõtte. Pole paremat aega ja kohta, kus tutvuda jätkusuutlikkuse eestvedajatega ning ka enda ettevõte nähtavaks teha.

Impact Day kaasasutaja Erkki Kubberi sõnul on jätkusuutlikkusele ja B2B partnerlussuhete edendamisele suunatud festival märkimisväärselt kasvanud, tuues igal aastal kohale üha rohkem esinejaid ning osalejaid.

Oktoobris toimuv üritus keskendub teemale "vähem on rohkem", mille eesmärgiks on minimeerida ressursside ülekasutust.

“Regulatsioone ja seaduseid ning nõudeid tuleb jätkusuutlikkuse osas igal aastal juurde. Kui ettevõttes on jätkusuutlikkuse ekspert, kes peab seda kõike üksi haldama, võib päris keeruline olla. Eelmisel aastal astus festivalil üles ühe energiaettevõtte juht, kes ütles hiljem, et tundis end siiani ESG-teemade osas kõneldes kui üksik hunt, ent nähes saalis istuvaid tuhandeid inimesi, keda sama asi puudutab, tunded muutusid. Impact Day ongi see koht, kus saavad kokku sarnaselt mõtlejad. 13 erinevast riigist saabuvad oma ala asjatundjad, kes jagavad enda soovitusi ning teevad nõuannetega teiste valikud palju lihtsamaks. See on koht, kus leiab mõttekaaslasi, värskeid ideid ja teadmisi, kuidas mõtteid ja ideid realiseerida ning tegudega kaugemale jõuda,” ütleb Kubber.

Ühe põnevaim esineja festivalil on Jeremy Schwartz, endine Coca-Cola ja L’Oreali turundusjuht, kes räägib, kuidas suuri ettevõtteid jätkusuutlikkuse poole pöörata. Üsna teisest äärmusest astub üles tuntud Inglismaa kliimaaktivist Clover Hogan.

Mis on Impact Day?

Impact Day on 10.-12. oktoobrini Tallinnas Põhjala tehases toimuv jätksuutlikkuse festival, kus on üle 3000 osaleja ning toimub ligi 100 sessiooni.

Tegu on Põhja- ja Baltimaade regiooni suurima jätkusuutlikkuse-teemalise üritusega, kus teemadevaldkond väga mitmekülgne. Aruteluks on mõju mõõtmine, energia, jätkusuutlikkus juhtimiskultuuris, transport, isikliku ja ettevõtte jalajälje vähendamine, mõjuinvesteeringud ja palju muud. Ürituse fookus on ettekannetel, aruteludel ning paneelidel ja kohapeal ootab ka suur EXPO-ala.

Kuni 27. septembrini on Impact Day piletid 30% soodsamad. Lisainfo ja pääsmed leiab festivali kodulehelt https://impactday.eu/

Impact Dayl astuvad teiste seas üles:

Jeremy Schwartz (endine Coca-Cola ja L’Oreali juhtfiguur)

Mohammed Qahtani (avaliku esinemise maailmameister 2015)

Martin Villig (Bolti kaasasutaja)

Jos de Blok (Buurtzorgi asutaja ning tegevjuht)

Clover Hogan (kliimaaktivist ja Force of Nature asutaja)

Anete Garoza (kõrgelt hinnatud rahvusvaheline kliimajurist ja Forbes 30 under 30 nimekirja kuuluja)

Heiti Hääl (Alexela Grupi asutaja ja omanik)

Minna Kröger (Elisa jätkusuutlikkuse juht)

Annika Arras (Miltton New Nordics, tegevjuht)

Kristjan Kuhi (Enefit Group, juhatuse liige)

Reet Aus (Aus Design ja Upmade asutaja)

Mihkel Nestor (SEB majandusanalüütik)

Jaan Aru (neuroteadlane)

2023. aasta ürituse kokkuvõtvat videot saab vaadata siin

