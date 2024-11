Tagasi ST 14.11.24, 18:32 Jaekaubanduse järgmine arenguhüpe ‒ tulevik on kassavabade poodide päralt Ostlemise ja ostukogemuse tulevik pakub palju põnevust, jagab kodumaise tarkvaraarendusettevõtte Datanor tegevjuht Indrek Ott ja kirjeldab, milleks valmis olla.

Datanori asutajad julgustavad kaupmehi arendama oma iseostlemise ja lojaalsusäppe.

Astud poodi, skanneerid oma telefoniga tooted, lisad need ostukorvi ja jalutad rahulikult välja – ilma kassajärjekorras seismata ja ühegi teenindaja abi vajamata – suuremates toidupoodides on see juba tavapärane. Tänu mobiilse tehnoloogia arengule on muutunud võimalikuks igapäevaostlemise kogemus, mis oli veel kümmekond aastat tagasi vaid unistus. Datanor on üks Eesti turu tegijatest, kes aitab muuta need tehnoloogiad igapäevaelu osaks ja toob ka väiksematele ettevõtetele sellele juurdepääsu. Iseostlemise tulevik toob endaga palju põnevaid tehnoloogilisi lahendusi.

Datanor aitab ettevõtetel teha iseostlemise revolutsiooni

Datanor on olnud iseostlemise lahenduste arendamise esirinnas juba enam kui kümme aastat. Ettevõtte kogemus ulatub Eesti esimesse virtuaalsesse rahakotti mTasku, mis loodi kunagi Telia tellimusel. Tänaseks on Datanor välja töötanud tehnilise platvormi nii Partnerkaardi kui ka Coop Eesti rakendustele, mis on mõlemad kodumaisel turul hästi tuntud ja meeleldi kasutatud lahendused.

„Kui varem olid taolised äpid vaid suurte kaubanduskettide päralt, siis nüüd on see tehnoloogia kergemini ligipääsetav ka väiksematele kaubandusettevõtetele. Me pakume täna lahendusi, mis olid veel 5 aastat tagasi seotud väga suurte investeeringutega, kuid täna on nende arendamine märgatavalt odavam,“ selgitab Datanori tegevjuht Indrek Ott.

Datanor defineerib Scan&Go nimega platvormi, mis võimaldab iseostlemise lahendust, mille abil saab klient ostukorvi täita ja kauba eest tasuda täielikult oma telefoni kaudu. Selline süsteem säästab aega, võimaldab klientidel ise oma ostukorvi hallata ning vähendab järjekordi, pakkudes samas ka kaupmeestele uusi võimalusi teenuste efektiivistamiseks.

„Kui suurte kettide puhul on tegemist juba harjumuspärase lahendusega, siis väiksemad kaupmehed on hakanud nüüd ka sellele rohkem tähelepanu pöörama,“ selgitab Ott. „Kui varem oli see justkui luksus, siis täna on tehnoloogia muutunud taskukohasemaks ja hõlpsamini rakendatavaks. Meie lahendused pakuvad võimalust oma teenuseid täiendavalt digitaliseerida, ilma et kaasneksid suured investeeringud.“

Tulevik on kassavabade poodide päralt

Kui täna saavad kliendid poest välja jalutada, makstes otse oma telefoniga nutikassades, siis järgmine suur samm on see, et füüsilised kassad kaovad täielikult. “Viie aasta pärast on täiesti võimalik, et paljud ettevõtted võimaldavad klientidel poest lahkuda täiesti ilma kassasüsteemi kasutamiseta,” ennustab Ott.

Üks võimalikke arengusuundi on veel liitreaalsuse (AR) integreerimine, mis viib ostlemise järgmisele tasemele. Liitreaalsus toob igale tootele elu – alates toote täiendava info kuvamisest kuni täiendavate soodustuste pakkumiseni.

„Liitreaalsus muudab ostlemise interaktiivsemaks, pakkudes tarbijatele rohkem teavet, mis teeb ostuprotsessi mitte ainult lihtsamaks, aga ka huvitavamaks,“ selgitab Ott. Tulevikus saab liitreaalsus tõenäoliselt igapäevase poodlemise lahutamatuks osaks, pakkudes ostjatele rohkem teadlikkust oma valikute osas.

Suurim väljakutse on vargused

Üks asi, mida ei ole veel suudetud mobiilse ostlemise valdkonnas hästi lahendada, on varguste vältimine, olgu need siis teostatud tahtmatult või sihilikult. Ühe UK uuringu järgi, on iga neljas britt unustanud kogemata mõne toote eest maksta ja 13% vastanutest on teadlikult skaneerinud odavama toote, kui nad oma ostukorvi tegelikult panid. Worldmetrics’i andmetel kaotavad jaemüüjad iseteeninduskassade tõttu aastas üle 4 miljardi euro ja see number on pigem ajas suurenev, kuna iseteeninduse teel tehtud ostude arv on tõusutrendis.

See on suur probleem, kuid lahendused on juba olemas. “Iseostlemise mobiiliäpid annavad siin teatava eelise, kuna võimaldavad analüüsida, kuidas klient äppi kasutab ja siis algoritmide, AI ja masinõppe kaudu tuvastada potentsiaalseid eksijaid ning neid ostukontrolli suunata,” selgitab Ott.

Tegelikult ulatub iseostlemise ajalugu üllatavalt kaugele, jagab Ott tausta. Aastal 1986 – pea 40 aastat tagasi – võeti USAs kasutusele esimesed iseteeninduskassad, 2000ndate aastate alguses tulid Euroopa kauplustes kasutusele iseostlemise puldid, 2020. aasta algusest on kasutusel telefoniäpid.

“Sellest ajalisest joonest on näha, et liiga kiiresti innovatsioon just ei käi. Iga tehnoloogiline muudatus on kahtlemata kulukas, lisaks tuleb arvesse võtta mõningasi turvariske ja inimeste üldist vastumeelsust muutustele. Samas kui innovatsioon on siiski lõpuks aset leidnud, siis mida aeg edasi, seda rohkem inimesi kasutab iseostlemise võimalusi hea meelega,” nendib ta julgustavalt.

Premeeri klienti lojaalsuse eest

Poodlemise äpid aitavad kasvatada ka klientide lojaalsust ja loobuda füüsilistest kliendikaartidest, mis on tänapäeva rohelises maailmas väga teretulnud nähtus. Sellest põhimõttest algas kunagi ka mTasku teekond. Lojaalsusäpi loomise puhul on kliendikaardi digitaliseerimine üks kõige lihtsam ja odavam samm. Lisaks saavad ettevõtted luua ka eripakkumisi, mida on lihtne kliendini viia just läbi mobiiliäpi.

„Lojaalsusprogrammid ei ole tänapäeval ainult soodustuste jagamine, vaid need pakuvad ka väärtuslikku teavet kliendi eelistuste ja ostuharjumuste kohta, mis aitab teha tarku äriotsuseid,“ lisab Ott. Datanor keskendub sellele, et nende abil loodud lahendused ei oleks mitte ainult funktsionaalsed, vaid ka kasutajasõbralikud.

Lihtsam, turvalisem ja kiirem ostlemine

Datanor ei ole ettevõte, mis arendab lihtsalt tehnoloogilisi lahendusi – nad on strateegilised partnerid, kes aitavad jaekaubanduse ettevõtetel kasvada ja jätkusuutlikult areneda.

„Meie eesmärk on rohkem kui lihtsalt tehnoloogiliste lahenduste pakkumine – tahame, et meie lahendused aitaksid kaupmeestel oma teenuseid sujuvamaks muuta, andes neile võimaluse teha nutikamaid äriotsuseid ja pakkuda klientidele paremat teenindust,“ ütleb Ott. „Iga detail, mida arendame, keskendub sellele, kuidas muuta ostlemine ja teenindus lihtsamaks ja mugavamaks – nii kaupmeestele kui ka tarbijatele.“

Kuna mobiilne ostlemine ja digitaalsete lahenduste rakendamine on kaubandusettevõtete jaoks muutunud igapäevaseks ja isegi vajalikuks, on Datanoril tugev positsioon turul, et pakkuda paindlikke ja kohandatud lahendusi, mis vastavad ettevõtete spetsiifilistele vajadustele. Seega kaubandusettevõtted, kes seni veel ei ole saanud või osanud oma äpi loomist ette võtta, siis kätte on jõudnud aeg, kui see on muutumas üheks hügieenifaktoriks.

Tehnoloogia on piisavalt arenenud ning muutunud taskukohasemaks kui ei iial varem. Jalgratast enam leiutada ei ole vaja, tuleb vaid leida oma ettevõtte unikaalsus ja saabki oma klientidele pakkuda mugavamat ostuprotsessi.

On aeg oma ettevõtte digitaliseerimine järgmisele tasemele viia!

– Datanor on peamiselt Eesti turul tegutsev IT arenduse ettevõte. Põhifookus on kliendipõhiste rätseptellimuste täitmisel, olgu selleks suured Java-põhised tarkvarasüsteemid või mobiiliäpid. – Datanor on arendanud kaks suurt Eesti kasutajatele suunatud iseostlemise äppi – Partnerkaardi äpp ning Coop Eesti äpp. Lisaks on ka Eesti esimese virtuaalse rahakoti mTasku arendajaks just Datanor. – Seniste kogemuste baasilt pakutakse Scan&Go lahendust nö pakendatud tootena, mida saab vastavalt kliendi soovidele kohandada ja edasi arendada omanäoliseks ja silmapaistvaks. – Tänu oma eelnevale pikaajalisele kogemusele iseostlemise äppide valdkonnas suudab Datanor pakkuda turu üht kiireimat toote ideest kasutajani jõudmise aega.