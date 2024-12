Tagasi ST 06.12.24, 11:44 Balti turgudele jõudnud ettemaksete kindlustus pakub ettevõtetele turvatunnet ja stabiilsust Ettemaksed on tehingute tegemisel tavalised, kuid samas kaasnevad nendega alati ka riskid. Pole just harvad olukorrad, kus tarnija ei suuda finantsraskuste või tarneahela häirete tõttu tellimust täita, misjärel võivad ettevõtted oma rahast ilma jääda. Balti riikides tegutsev krediidikindlustusmaakler Credeo pakub koostöös Allianz Trade’iga, üleilmse juhtivettevõttega krediidikindlustuse valdkonnas, ettemaksete kindlustamise teenust, mis pakub lisakaitset just selliste olukordade puhul.

Allianz Trade tõi ettemaksete kindlustamise teenuse turule poolteist aastat tagasi ning see on muutumas üha populaarsemaks. Teenus on eriti vajalik nendele Balti riikide ettevõtetele, kes tegutsevad rahvusvahelisel turul ning teevad koostööd tarnijatega üle kogu maailma. Ehkki ülemaailmsed püüdlused turul laieneda pakuvad häid ärivõimalusi, toovad need endaga sageli kaasa ka uusi väljakutseid.

Annab kindluse rahvusvahelisel turul tegutsemiseks

Audrius Rosinas ning lisab, et Baltikumis tegutsevatele ettevõtetele pakutakse ka nende ärivajadustele vastavat nõustamist ja tuge. See omakorda annab ettevõtetele konkurentsieelise ning aitab neil rahvusvahelisel turul kindlamalt tegutseda. „Allianz Trade’iga koostöös pakutav teenus aitab ettevõtetel väljakutsetega toime tulla. Ettemaksete kindlustus kaitseb ostjat ja hüvitab talle kahju, kui müüja jätab tellitud tooted tarnimata või teenused osutamata ning ei tagasta tehtud ette­makset. Ettemaksekindlustus parandab ettevõtte mainet, sest teenust kasutavad ettevõtted on finantsiliselt vastutustundlikud,“ märgib Credeo tegevjuhtning lisab, et Baltikumis tegutsevatele ettevõtetele pakutakse ka nende ärivajadustele vastavat nõustamist ja tuge. See omakorda annab ettevõtetele konkurentsieelise ning aitab neil rahvusvahelisel turul kindlamalt tegutseda.

Credeo on ainus juhtiv krediidikind­lustusele spetsialiseerunud maakler Balti riikides. Credeo pakub laia tee­nuse­­­valikut: krediidikindlustust, võlgade sissenõudmist, krediidihaldust, ette­­võtete rahastamise lahendusi ja krediidivõime hindamist. Allianz Trade on rahvusvaheline krediidikindlustusselts, kes pakub mitmesuguseid finantsriski haldamise lahendusi: kredii­dikindlustust, garantiisid, võlgade sissenõudmist ja ettemaksete kindlustamist.

Allianz Trade’i Balti riikide äriarendusjuht Andrejus Jakovlevas rõhutab, et ettemaksete tähtsus Balti regioonis on geopoliitiliste pingete tõttu suurenenud. Ukrainas jätkuv sõda, Lähis-Ida konflikt, Hiina ja Taiwani pingelised suhted, USA protektsionismi laienemine seoses Donald Trumpi presidendivalimiste võiduga, poliitiline ebastabiilsus ELi suurriikides – kõike on seda­võrd palju, et tahes-tahtmata mõjutavad need ka tarneahela osalisi, eksportijaid ning importijaid.

“Rahvusvahe­lised ahelad muutuvad üha keerulisemaks ja geopoliitiline olukord on ette­arvamatu. Kindlustus on eriti tähtis ettevõtetele, kes teevad koostööd veel tundmatute tarnijatega, impordivad tooteid kaugetest riikidest või tegutsevad poliitiliselt ebastabiilsetel turgudel. Rahvusvahelise liidrina on Allianz Trade’il suur kogemus erinevatel turgudel, sealhulgas keerulistes riikides ja piirkondades. Teadmised aitavad ettevõtetel ohutumalt laieneda, uusi ärisuhteid sõlmida ja globaalse turuga kaasnevaid finantsriske tõhusamalt hallata,“ selgitab Jakovlevas.

Credeo tegevjuht Audrius Rosinas.

Credeo kohalikud teadmised ning Allianz Trade’i rahvusvahelised kogemused loovad tugeva duo Credeo ja Allianz Trade’i strateegiline partnerlus ettemaksete kindlustamise vallas pakub Balti riikidele tugevat eelist. Credeo kogemus kohalikul turul, individuaalne lähenemine klientide teenindamisele ning Allianz Trade’i rahvusvaheline kogemus ja uudsed kindlustustooted pakuvad klientidele eeliseid nii kohalikul kui ka üleilmsel turul. Lisaks on Allianz Trade’i tooted kohandatud Balti turu vajadustele, Credeo aga tagab sujuva koostöö kliendi ja Allianz Trade’i vahel.

Credeo paistab turul silma iga ette­võtte erisuse põhjaliku analüüsiga, pakkudes sel moel kõige sobivamaid kindlustuslahendusi. Ta ei aita mitte üksnes kindlustust valida, vaid ka kindlustuslepinguid hallata, dokumente käsitleda ja probleeme lahendada. Credeol on esindused Eestis, Lätis ja Leedus.

Allianz Trade’i tugevuseks on lahendused, mida iseloomustavad lai riskide spekter ja kindlustuse pakkumine erinevate äririskide vastu nagu klientide ja tarnijate maksejõuetus, poliitiline risk jm. Allianz Trade’i teenused on paindlikud ning kohandatavad eri suurusega ettevõtetele ja valdkondadele, alates väikeettevõtetest kuni kontsernideni.

HEA TEADA Tagab turvatunde: kindlustus aitab maandada riskantse tehinguga kaasnevaid äririske Oletame, et Eesti IT-ettevõte on spetsialiseerunud uudse tarkvaralahenduse arendamisele. Ettevõte saab Rootsi kontsernilt suure tellimuse, mille jaoks tuleb osta serveriseadmeid Taiwani tootjalt. Tellimuse väärtus on miljon eurot, millest 500 000 eurot tuleb ette maksta. Ilma ettemakse kindlustuseta oleks sellise tehingu tegemine väga riskantne. Kui Taiwani tootja peaks mingil põhjusel jätma seadmed tarnimata, jääks Eesti ettevõte ilma 500 000 eurost ning poleks suuteline täitma oma kohustusi Rootsi kliendi ees. See võib vallandada ahelreaktsiooni: rahaline kaotus, mainekahju ja võimalikud õigusvaidlused. Ettemakse kindlustusega oleks olukord aga teine. Teades, et ettemakse on kindlustatud, saaks ettevõte muretult lepingu sõlmida. Isegi kui Taiwani tootja ei täida oma kohustusi, hüvitab kindlustus kuni 90% tekitatud kahjust. Nii saaks ettevõte kiiresti teise tarnija leida ja oma kohustused Rootsi kliendi ees täita. Ühtlasi võimaldaks selline kindlustus Eesti ettevõttel tarnijaga paremate tingimuste üle läbi rääkida, sest pakkuda on võimalik suuremat ette­makset. See võib omakorda tähendada paremat hinda või tellimuse eelisjärje­korras täitmist, mis parandaks ettevõtte konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul veelgi.