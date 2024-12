Tagasi ST 09.12.24, 15:50 Consilium Optimum (Fastlink) käivitas 3 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni 9% intressiga Leedu valitsusasutuse ILTE garantiiga Leedu telekommunikatsiooniettevõte, UAB Consilium Optimum, mida tarbijad tunnevad Fastlinki kaubamärgina, käivitas 18. detsembrini kestva avaliku kolmeaastase võlakirjaemissiooni eesmärgiga kaasata 3 miljonit eurot, pakkudes investoritele 9% aastaintressi (ISIN code: LT0000411266, investment order cook code CSLSPO). Emissioon on tagatud ILTE 1,5 miljoni euro suuruse garantiiga.

Fastlinki juhtkond Vitalijus Romualdas Andrijauskas (tegevjuht) ja Denis Savrackij (asedirektor)

Fastlinki väärtpaberite levitamine algas 29. novembril ja kestab kuni 18. detsembrini. Eesti investoritele on Fastlink tuntud juba eelmisest võlakirjaemissioonist käesoleva aasta alguses. 2024. aasta mais emiteeris ettevõte edukalt 5 miljoni euro suuruse võlakirja, mille nõudlus ületas pakkumise 1,3 korda. Ligikaudu 30% kõigist investeerimiskorraldustest esitasid Eesti investorid. Vaata esitlust siit >>

Osaleda saavad nii era- kui ka institutsionaalsed investorid, esitades investeerimistaotluse läbi finantsvahendusfirmade ja pankade (LHV, Swedbank, SEB jt). Minimaalne investeeringu summa on 1000 eurot ning intressi makstakse kord kvartalis. Võlakirjad on kavas noteerida alternatiivsel Nasdaq Baltic First North turul hiljemalt kuus kuud pärast emiteerimist.

Leedu valitsuse garantii investorite usalduse tagamiseks

UAB ILTE on Leedu riiklik arengupank, mis pakub finantsteenuseid äri-, põllumajandus- ja avaliku sektori klientidele. “Fastlink on esimene ettevõte, mis saab Leedu riigiasutuselt ILTE investoritele täiendava tagatise - ILTE garantii tagab 50% võlakirjaemissiooni nimiväärtusest ehk antud juhul 1,5 miljonit eurot, mis kompenseeritaks võlakirjaomanikele emitendi maksejõuetuse korral. Loodame, et see alternatiivne raha kogumise võimalus on atraktiivne mitte ainult võlakirju väljastavatele ettevõtetele, vaid ka investoritele, kes eelistavad investeerida garanteeritud võlakirjadesse,“ ütles Milda Kutraitė, ILTE otselaenutoodete ja -toetuste osakonna vanemprojektijuht.

Kogu Leedus tegutsev Fastlink pakub mobiilsidet, fiiberoptilist internetti, nutitelevisiooni, videovalvet ja muid uuenduslikke telekommunikatsiooni- ja IT-teenuseid enam kui 35 000 era- ja ärikliendile. Kogutud vahendeid plaanib Fastlink rakendada ärisegmendi laiendamiseks, süsteemi täiustamiseks ja uute teenuste arendamiseks. UAB Consilium Optimumi tegevjuht Vitalijus Romualdas Andrijauskas e sõnul tuli otsus teise osa emiteerimiseks vajadusest rahastada edasist laienemist ja tehnoloogilist arengut. “70% esimese emissiooni vahenditest kasutatakse investeeringuteks ettevõtte võrgu- ja IT-süsteemide infrastruktuuri, ülejäänud 30% suunatakse IT-lahendustesse. ILTE garantii on oluline märk brändi usaldusväärsusest ning võimaldab meil saavutada parimad kasvutulemused.“

Võlakirjaemissiooniga kogutud vahendite kasutamine

Turul, mida iseloomustavad tõusvad hinnad, paistab Fastlink silma ettevõttena, mille eesmärk on hinnakasvu leevendada ja tagada oma klientidele taskukohased teenused. Ettevõte jälgib regulaarselt turusuundumusi, pakkudes allahindluseid ja konkurentsivõimelisi hindu. "Fastlinki praegune fiiberoptilise interneti kiirus võib ulatuda kuni 10 Gbps-ni, mis tähendab, et kvaliteetse 20 GB filmi saab alla laadida vähem kui 20 sekundiga. See on Leedus kiireim eraklientidele saadaolev internetipakett,“ ütles Fastlinki asedirektor Denis Savrackij. Teenus kasutab täiustatud Passive Optical Network (PON) tehnoloogiat, mis ei kiirga raadiolaineid ja tarbib vähem elektrit, muutes selle keskkonnasõbralikumaks ja ökonoomsemaks.

RRT 2024. aasta II kvartali elektroonilise side turuaruande kohaselt on Fastlink kiudoptiliste teenuste turusegmendis Leedus kõige kiiremini kasvav pakkuja, mis näitab viimase aasta suurimat turuosa kasvu.

„Eelmise võlakirjaemissiooni ajal ületas nõudlus oluliselt pakkumist, mistõttu on meil hea meel taaskord pakkuda investoritele võimalust investeerida ettevõttesse,“ ütles Orion Securities finantsjuht Mykantas Urba. Urba rõõmustab ka Leedu riigi toetuse üle väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. “ILTE garantii ei anna mitte ainult investoritele lisakindlust, vaid soodustab ka emitendi võlakirjade emiteerimise võimalust," lisas M. Urba.

Võlakirjad, mis on tagatud esmajärjekorras vara pandiga ehk emitent pandib nõudeid sõlmitud kliendilepingutest, on plaanis lunastada panga refinantseerimise ja äritegevuse rahavoogude kaudu. Ettevõte saavutas 2024. aasta üheksa kuuga erakordsed majandustulemused võrreldes 2023. aasta sama perioodiga, seejuures kasvas käive 41% ja EBITDA ligi 66%. 2024. aasta oktoobri andmete kohaselt tuleb üle 60% Fastlinki tuludest lepingutest keskmise tähtajaga 35 kuud. Statistiliselt uuendab 97% Fastlinki klientidest lepingut.

Väärtpaberite emissiooni korraldab ja teostab Orion Securities. Orion Securities on Leedu erakapitalile kuuluv ja Leedu panga poolt litsentseeritud ja reguleeritud investeerimispangandusettevõte, mis teenindab investoreid alates 1993. aastast. Orion Securities pakub ettevõtetele ja erainvestoritele investeerimispanganduse, varahalduse, kapitaliturgude, ettevõtete finantseerimise, emitentide raamatupidamise ja depositooriumi teenuseid. Lisateave: https://www.orion.lt/en/

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Fastlinki võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ja võlakirja tingimustes ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Lisainfo (inglise keeles): Marija Kisieliute, Orion Securities turundusjuht, e-post: Marija Kisieliute, Orion Securities turundusjuht, e-post: [email protected] mobiil: +370 616 22744