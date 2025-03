Tagasi ST 12.03.25, 09:10 Eesti armastatud tippjuuksurid ühendasid jõud ja lõid brändi, mis raputab ilumaailma Ehkki seespool toimuv on tähtis, ei tähenda see seda, et välimuse eest hoolitsemine kuidagi teisejärgulisem oleks. Võime rääkida mida tahes, kuid tõsi on see, et juba tööle kandideerides kujuneb meist esimene mulje juba ruumi sisenedes, mitte alles siis, kui suu vestluseks avaneb.

NHG brändi loojad, tippjuuksurid Heleri Säämänen, Merike Minlibajeva ja Marleen Pärkma.

Kolm tippjuuksurit, juuksehooldusbrändi NHG loonud Heleri Säämänen, Merike Minlibajeva ja Marleen Pärkma näevad, et inimesed on üha enam valmis iseendasse investeerima. “Heaolusse, kvaliteetsesse teenusesse, mis tõstab enesekindlust, loob väärtust ja hea enesetunde, ollakse vastavalt võimalustele ja prioriteetidele valmis panustama,” ütlevad nad.

Rääkisime Heleri, Merikese ja Marleeniga ilumaailma ettevõtluse valudest ja võludest ning NHG brändi tootearendusprotsessidest.

Millegi koos loomine nõuab suurt usaldust, sest kokku ei panda mitte üksnes pead ja ideed, vaid ka rahad. Kui suur on oht, et äri ajama hakates lähevad sõprussuhted sassi?

See oht on alati olemas, kuid see ei tähenda, et seda ei oleks võimalik vältida. Kõik sõltub sellest, kuidas koostööle lähenetakse – kui tugev alus on loodud usaldusel, õiglasel kokkuleppel ja avatud suhtlemisel, saab ka keerulistes olukordades üksteist toetada ja lahendusi leida.

Millised hirmud NHG brändi loomisel olid ja kuidas vaatate tehtule tagasi?

Hirm on kas edasiviiv jõud või vastupidi, tagasihoidev. Kuna me räägime valdkonnast, kus ise igapäevaselt toimetame, siis meid kindlasti ühendab mentaliteet – kas kõik, või mitte midagi. Kõige suurem hirm oli võib-olla see, et me ei suuda oma visiooni brändi loos edasi anda nii, nagu me seda ette kujutasime. Kuid see hirm on saanud vastupidise tagasiside. NHG on väga soojalt vastu võetud. Meie bränd on kasvanud välja meie klientidest ja tagasi vaadates on see midagi, mis loob sooja tunde.

NHG tooted on loodud otseselt juuksespetsialistide endi poolt. Kas turul olemasolevate vahendite hulgas polnud tõesti neid õigeid ning tuli ise looma asuda?

Paljud ettevõtjad saavad kindlasti samastuda, et kui turul ei ole seda, mida sa oma vaimusilmas ette kujutad ja sooviksid klientidele pakkuda, siis tulebki see toode ise luua. Me oleme oma valdkonnas toimetanud juba ligi 15 aastat ja usume, et meil on piisavalt teadmisi ja kogemusi, et pakkuda midagi väärtuslikku. Algselt soovisime leida lahendust probleemile, kus stressist tingitud juuste väljalangemine on muutunud suureks mureks. Töötame igapäevaselt oma klientidega ja me ei saa jääda ükskõikseks nähes, milliseid teid nad oma juuste ja enesetunde parandamiseks läbivad.

Juuksurid otsivad alati lahendusi turul pakutavate toodete seast, kuid me tundsime puudust just sellistest toodetest, mis suudaksid tõhusalt lahendada konkreetseid probleeme. Sealt sai alguse NHG ehk New Hair Goal.

Kuidas te sobiva tulemuseni jõudsite? Kellega koostöös NHG valmis?

Sobiva tulemuse saavutamiseks kulus meil paar head aastat. Oleme oma retsepte viimistlenud, et saaksime julgelt seista oma brändi taga ja olla uhked selle üle.

NHG tooted valmivad Itaalias ja Brasiilias koostöös maailma juhtivate laboritega. Need riigid on tuntud tipptasemel juuksehooldustoodete poolest.

Juuksureid on palju, salonge samuti. Mida on vaja, et silma ja ellu jääda?

Kõige rohkem loeb kliendikogemus ehk see, kuidas inimene end juuksuritoolist tõustes tunneb, mis emotsioonid teda valdavad.

Kliendil peab olema tunne, et oleme lisanud tema ellu väärtust ning tõstnud tema enesekindlust. Kui sa käid salongis ja ei tunne end peale seda oluliselt paremini, siis oled tõenäoliselt endale vale salongi valinud.

Me arendame ja täiendame ennast pidevalt. Käime erinevate professionaalide juures koolitustel üle maailma. Teadus areneb peadpööritava kiirusega ja see puudutab ka juukseid, juuksehooldusvahendeid ning juuksuritööd. Me peame olema pidevalt kursis uute tehnoloogiate ning võimalustega, et tagada parim võimalik juuksehooldus oma klientidele.

Mida olete naistena ja ehk ka emadena pidanud karjääri nimel ohverdama?

Marleen: See on väga hea küsimus. Ettevõtjana sai vahepeal 24/7 töötamisest minu normaalsus ja väga raske oli eristada vaba aega tööajast. Tänaseks olen leidnud mõnusa tasakaalu. Veedan palju aega pojaga ning käin igapäevaselt ka trennis.

Vaimne lihas on sama tähtis kui füüsiline ja õnneks füüsiline aitab mõlemat treenida. Läbipõlemise äärel rassides riskiksin tegelikult ka ettevõtte käekäiguga. Kõige raskemal ajal oli Merike minu mentoriks ja tema toel sain üle ühest oma keerulisemast eluperioodist.

Heleri: Ettevõtluse alguses oli keeruline leida aega iseendale ja lähedastele, sest töö täitis kogu päeva ja ei läinud peast ka vabal ajal. Samuti on sõprusringkond muutunud, äri kasvatamine on näidanud, kui oluline on ümbritseda end inimestega, kes mõistavad ettevõtlusega kaasnevaid väljakutseid. Kuigi ettevõtlus on nõudnud palju, on see andnud mulle rohkem selgust selles, mis on päriselt oluline. See on õpetanud seadma piire, luua väärtuslikemaid suhteid ning hoida kõiges tasakaalu.

Merike: Mina arvan, et minevikus juhtimisoskamatuse ja enesekehtestamise piiride puudumise tõttu olen ohverdanud enda heaolu ning kvaliteetaja perega. Seda on päris valus tunnistada.

NHG kuumakaitse on Eesti oma juuksehooldussarja värskeim toode.

Merike, sina puhusid hinge sisse Big Apple’i salongile. Samas on sul ka põnev teine pool – oled sertifitseeritud juhtimis-coach ning taastava õiguse vabatahtlik konfliktivahendaja. Kui palju neist teadmistest äris kasuks on tulnud?

Big Apple Salong sai stardi koostöös õe Marikaga. Mina teen küll inimestega tööd ja seda naudin väga, aga salongi toimivana hoidmine on suuresti Marika panus.

Taastava õiguse konfliktide vahendamise kogemus on üliväärtuslik mitte ainult juhina, vaid ka inimesena. Olla võimeline jääma konfliktses olukorras neutraalseks, kuulates mõlemat osapoolt, mõista tekkinud mõtteid ja tundeid, on kindlasti aidanud meil meeskonnaga lähedasemaks saada.

Olen õppinud ka leinatoetajaks ja hetkel õpin sotsiaaltööd Tallinna Ülikoolis. Kõik need kogemused on aidanud mul olla parem tugi oma meeskonnale ja lihtsalt parem versioon iseendast inimeseks olemisel. See aitab mul olla oskuslikum kuulaja oma klientidele ja mis kõige olulisem – teadlikum oma sisemaailmast ning enda toimimise mehhanismidest.

Merike, kui tihti sa teiste tegemiste kõrvalt täna kääre kätte jõuad võtta?

Ma armastan seda, mida teen, ja tööd klientidega ehk kääre hoian käes päris tihti, vahel isegi liiga palju. Iganädalaselt 4–5 päeval.

Marleen, sina oled loonud ülimalt populaarse Wavebari salongi. Ajate Merikesega ühte asja, ent olete ka konkurendid? Kas omavahel n-ö kääre ei teki?

Salongi Wavebar avasin täpselt enne koroonat ning tore on tõdeda, et paljusid kliente me Merikesega justkui hoopis jagame – kui ühel pole aega, suuname teisele. See on tore, sest töötame suuresti samade toodetega ning tunneme teineteise käekirja ja kvaliteeti, seega see on selline vastastikune koostöö.

Sinult sai alguse ka juukseaksessuaaride bränd Hella Hair. Millega on tegu?

Hella Hair on bränd, mille lõin konkreetsest vajadusest kaunite, kvaliteetsete ja ülimalt juuksesõbralike aksessuaaride järele. Esimese tootena sai Eesti naiste lemmikuks pehme patsikumm scrunchie, mis on come-back 90ndatest. Tegu on tõenäoliselt maailma juuksesõbralikuma patsikummiga, sest see on õmmeldud spetsiaalsest Oeko-Tex tekstiilitoote märgisega kangast, mis on nahasõbraliku pH-tasemega.

Scrunchie patsikumm on toodetud kaasaegse tehnoloogiaga, säästes vett ja energiat. Kasutatud kangad on pehmed ega lõhu juuksekarva struktuuri, mida elastsed peenikesed patsikummid teevad. Soovitus naistele – ärge alahinnake juuksekummi, mida igapäevaselt patsi või krunni tegemiseks kasutate – see mängib olulist rolli juuste tervise kohapealt.

Tänaseks oleme oma tootevalikut täiustanud ning hetkel leiab Hella Hair e-poest klambreid, peapaelu, juukserätikuid ja meigikotikesi. Meie eesmärk on kuulata kliente, kes saavad tootearendusprotsessis kaasa rääkida küsitluste kaudu meie sotsiaalmeedias ja salongis. Samuti on meie jaoks oluline vältida ületootmist, mistõttu valmistame tooted vastavalt nõudmisele ehk made to order printsiibil.

Heleri, sina oled loonud Hairbase’i, kust juuksetooteid saavad osta ka Eestist väljaspool elavad naised. Kui palju tooted, juuksed ja vajadused piirkonniti erinevad?

Tunnen, et Soomes kasvamine on andnud mulle tugeva vundamendi. Sealne juuksurikoolitus on põhjalikum ja tänu sellele on mul sügavam arusaam juuste struktuurist, keemiast ja toodete mõjust. Eesti ja Soome juuksetrendides on suuri erinevusi: Soomes eelistatakse julgeid toone nagu punane ja oranž, Eestis pigem klassikalist ja naturaalset stiili.

Elan juba mõnda aega Eestist ja Soomest eemal, mis on laiendanud mu silmaringi ja aidanud paremini mõista, millised on naiste juustega seotud mured ja harjumused erinevates riikides. Soomes oli Hairbase’i usalduse võitmine alguses keeruline, sest eelistatakse kodumaiseid ettevõtteid. See nõudis järjepidevust ja kannatlikkust. Lõpuks taandub kõik usaldusele ja aususele, ükskõik kus sa ka ei tegutseks.

Te kõik olete otseselt iluloojad, kuid samas tänaseks ka äri ning numbrite maailmas sügaval sees. Kas loominguline pool äri ajades ära ei kao?

Meie tegevuse juures on oluline, et loominguline pool oleks äri ja juhtimisega alati tasakaalus. Me ei taha kunagi lõplikult lahkuda klienditööst, sest see annab meile jätkuvalt inspiratsiooni ja tõuke uute ideede loomiseks. Leiame alati aega, et igal nädalal tegeleda oma klientidega ja pakkuda neile professionaalset teenust. Nii suudame hoida oma loovuse ja professionaalsuse elus, teenindades inimesi, kes usaldavad meid oma ilu eest vastutamises.

Miks kipub üks hea toode olema alati kallis, pisut kauge ja kättesaamatu?

Mõiste "kallis" on väga subjektiivne. Tänapäeva maailmas ei tundu enam miski kauge ega kättesaamatu.

Kui palju ollakse täna valmis enda välimusse ja heaolusse investeerima?

Kui me räägime juustest, siis kliendid on väga teadlikud oma soovidest, tehnikatest, materjalidest jne. Enda heaolusse, kvaliteetsesse teenusesse, mis tõstab enesekindlust, loob väärtust ja hea enesetunde, on inimesed valmis investeerima vastavalt oma võimalustele ja prioriteetidele.

Millised kohustuslikud tooted teie enda iluarsenalis on? Mille pealt te kokku ei hoia?

NHG Gloss Goal kuumakaitse on meie uus lemmik – tõeline must-have igale naisele. See mitte ainult ei kaitse juukseid kuumuse eest, vaid annab neile kaunilt sileda ja läikiva viimistluse, mis paneb end iga päev enesekindla ja säravana tundma. Kui armastad hoolitsetud juukseid ja föönisoengut, on see toode sinu vannitoas asendamatu.

Investeerime toodetesse, mida kasutame igapäevaselt – kreemidesse, šampoonidesse ja maskidesse. Kuna inimeste nahatüübid ja juuksestruktuurid on erinevad, siis konkreetseid brände isegi välja ei tooks. Julgustame kõiki otsima ja katsetama oma lemmikuid, mis kõige paremini nende vajadustele sobivad.

NHG Gloss Goal peaks olema must-have toode iga naise vannitoariiulil.