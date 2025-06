Tagasi ST 12.06.25, 16:59 Mitmekesistamine kui imerohi vääramatu jõu vastu Kuulus ütlus "Mitmekesistamine on kaitse teadmatuse eest" kuulub samavõrd kuulsale investorile Warren Buffettile, kes on korduvalt rääkinud investeeringute hajustamise eelistest enamuse jaoks. Omaha oraakli mõtte sõnastaksin aga veidi teisiti: haridus, uuringud ja hoolikas analüüs kaitsevad meid teadmatuse eest ning võimaldavad teha häid investeerimisotsuseid. Seevastu mitmekesistamine on oluline kaitse nende ettearvamatute sündmuste vastu, mida isegi kõige hoolikamad kalkulatsioonid ei suuda ette näha.

Tööstusharude liidrid muutuvad pidevalt: eilsed turu lemmikud muutuvad sageli autsaideriteks. Ajalugu teab palju selliseid näiteid. Mõelgem Nifty Fifty’le, suurettevõtete aktsiate rühmale, mida peeti 1960. ja 70. aastatel üliusaldusväärseteks blue chip ideks, või dot-comi hiilgeaegade tähtedele või finantshiiglastele ja kinnisvarasektori juhtidele enne 2008. aasta kriisi.

Sellistest tõusudest ja mõõnadest on värskemaid ja mitte vähem eredaid näiteid. Nende hulgas on hiljutine Inteli (INTC) lugu. Tegevjuht Pat Gelsinger naasis sellele ametikohale 2021. aastal ambitsioonika plaaniga teha ettevõttest suurim valitsuse lepinguline kiibitehas. Ettevõttele anti 7,9 miljardit dollarit subsiidiume, kuid tal on olnud tehnilisi raskusi ja konflikte peamiste partneritega, eelkõige TSMC-ga. Samuti selgus, et üks tööstusharu liidritest ei suutnud enam AI-kiipide vallas NVIDIAga konkureerida. Selle tulemusena langesid Inteli tulud 2021. aasta tasemelt umbes 33% ning esimest korda pärast 1986. aastat registreeriti aastane puhaskahjum. Ettevõte pidi koondama umbes 15 000 töötajat ja aktsia hind kukkus enam kui 60%. 2024. aasta lõpus astus Gelsinger direktorite nõukogu survel investorite usalduse kaotuse tõttu tagasi.

Hiiglased nagu Nike (NKE) ja UnitedHealth (UNH) näitavad samuti, kui ettearvamatud võivad olla muutused liidrite pingereas. Nike’i aktsiad on 2021. aasta tipptasemelt langenud ligi kahe kolmandiku jagu, kuna konkurents ja tarbijakäitumine on muutunud. Kindlustusselts UnitedHealth sai hiljuti veelgi tugevama löögi. Pärast pettumust valmistavat finantsaruannet, mis kajastas Medicare Advantage’i kulusid ja suurenenud regulatiivset kontrolli, langes selle turukapitalisatsioon vaid ühe päevaga enam kui 22%, mis võrdub enam kui 250 miljardi dollari suuruse kahjumiga.

Need lood näitavad enam kui selgelt vajadust mitmekesistamise järele. Jah, põhjalikud uuringud ja analüüsid on hädavajalikud, kuid just investeeringuid hajutades saad kaitsta end sinust mitteolenevate tegurite eest – juhtimisvead, regulatsioonimuudatused ja tehnoloogilised läbimurded, mis võivad toimuda nii järk-järgult kui ka ootamatult. Oma portfelli mitmekesistades kaitsed end turu paratamatu ebakindluse eest. Just seda rõhutavad meie analüütikud investeerimisideede või mudelportfellide ehitamisel. Tulemused on olnud kohesed, eriti arvestades USA ettearvamatust tollipoliitikast tingitud suurenenud volatiilsust. Alates aasta algusest on meie aktsiaportfelli tootlus ületanud juba 7%, kusjuures S&P 500 tõus on jäänud 1% piiresse.