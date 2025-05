Tagasi ST 07.05.25, 18:37 Eesti aastal 2050. Ivo Suursoo: peame olema kiired rakendajad Tehnoloogiad, näiteks suured keelemudelid, võiksid olla võimalus väikeriikidele ennast suuremaks teha. „Me peame olema hästi kiired rakendajad,“ usub Oixio Grupi juht Ivo Suursoo ja viitab sellele, et nelja aasta valimislubadused pikka horisonti ei toeta.

Oixio Grupi juht Ivo Suursoo on üks külalistest saates „Energiakool”, kus tuleb jutuks Eesti riigi pikk vaade.

Foto: Liis Treimann

Eesti riigi eesmärkide ja pikaajaliste plaanide üle arutlevad sisuturunduslikus saates „Energiakool” Oixio Grupi tegevjuht ja 2024. aasta parimaks juhiks valitud Ivo Suursoo ning Hundipea kliimaneutraalse asumi eestvedaja Markus Hääl

„Me kõik tahame paremat Eestit: turvaline keskkond, puhas loodus, hea koht pere kasvatamiseks. Seda võimaldavad eesmärgid tuleb paika panna, et saaks teekonna kokku leppida. Ettevõtte juhtimises on suhteliselt sarnane, et kel on reaalne eesmärk, sel on lihtsam selleni jõuda,“ ütles Hääl.

Suursoo tõi esile, et keskkonnas, kus määramatust on palju – olgu see seoses maksude või majandusega –, on tulevikuvisioon kõige parem ja vajalikum asi, mis olla saab, sest see on midagi, millele saab toetuda. „Veel 25 aastat tagasi polnud sotsiaalmeediat, nutitelefoni, tehisaru, aga inimestena olime ikkagi samad. Nüüd on kõik lihtsalt palju efektiivsemaks muutunud. Siinkohal panebki mõtlema: kas järgmise 25 aastaga toimub sama suur hüpe?“

Nii Hääl kui ka Suursoo nõustuvad, et energia mängib edasises arengus suurt rolli, eriti tehnoloogiast rääkides. „Suured keelemudelid nõuavad väga suurt arvutusvõimet ja palju energiat ning seda viimast laiemalt ei teadvustada. Praegu me selliseks tarbimiseks valmis ei ole,“ ütles Suursoo. Hääl tõi seejuures esile, kuidas suurte keelemudelite tegijad teevad lepinguid tuumajaamadega, et illustreerida selle tehnoloogia energiamahukust.

„Energiakooli“ saadet juhib Henrik Kalmet.

