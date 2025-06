Tagasi ST 20.06.25, 18:46 Paadiga vabadusse: miks üha rohkem eestlasi vee peale kipub? Kui paarikümne aasta eest oli paadiomamine pigem meresõiduentusiastide või kalastajate privileeg, siis täna on pilt oluliselt kirjum. Igal aastal lisandub Eestis uusi paadiomanikke, mis näitab, et see elustiil ja hobi on kättesaadavam kui kunagi varem.

Foto: JMK Marine

„Viimastel aastatel on huvi väikelaevanduse vastu tõesti kõvasti kasvanud ja mulle tundub, et see kasvutrend jätkub. Meie kogemus näitab, et paadiost ei ole enam ainult entusiastide teema, vaid sellele mõtlevad ka pered, kalamehed, aktiivse eluviisiga entusiastid ja saartel suvekodu omavad inimesed,” ütleb JMK Marine Yamaha Paadikeskuse juht Kalle Kütt, kes on ka ise pika kogemusega meresõiduhuviline. „Paadid ei ole lihtsalt hobi, vaid on muutunud elustiili osaks.”

Tema sõnul sobib paadisõit igas vanuses inimestele, kes hindavad vabadust, loodust ja kvaliteetaega pere või sõpradega. „Kalameestele pakub paat pääsu parematele püügikohtadele, aktiivse eluviisiga seiklejatele võimalust avastada saari ja rannikuid, peredele aga mõnusaid koosveedetud suvepäevi veekogul. Paadindus sobib väga hästi ka neile, kes hindavad rahu, vaikust ja üksindust, sest vesi aitab tõesti nii-öelda maa peale tagasi tulla. Seejuures on paadisõit universaalne ning sobib peaaegu kõigile. Vee peal olek annab sõnuseletamatu vabaduse tunne, argipäev oma muredega jääb kaldale ja pea saab puhata.”

Väike paat, suur vabadus

Eestis on tohutult palju looduskauneid kohti – oleme ju ikkagi mereäärne riik! Olenevalt paadi tüübist saab seigelda nii ranniku- ja avamerel kui ka sisevetel. Igal piirkonnal on oma võlu, näiteks merel sõites saab tunda tõelist vabadust ja avarust, samas kui jõgedel kulgedes avaneb hoopis teistsugune, rahulikum maailm. Viimastel aastatel on Eestis väga palju panustatud külalissadamate arendamisse, tänu millele on külalissadam koos oluliste teenustega tagatud iga 30 meremiili tagant. See muudab merereiside planeerimise lihtsaks ja turvaliseks.

Samuti armastavad paljud Eesti paadiomanikud külastada Soome saarestikku, mis on Tallinna sadamale lähemal kui sõit mööda vett Pärnusse. Soome rannikuäärne saaristo ja tihe sadamavõrk pakub suurepärast vaheldust. Ja muidugi on ka Eesti vetes palju avastada – iga paadihuviline teab, et merd mööda kodumaad avastades tekib iga kord täiesti uus vaade nii loodusele kui ka kohalikele kogukondadele. Paadiga liikudes tunned, kuidas aeg saab teise tähenduse.

Murrame müüdi: oma paat ei ole ainult rikaste eelis

Ehkki esmapilgul võib tunduda, et paadiomamine nõuab suuri investeeringuid, kinnitab Kütt vastupidist: „Hinnaskaala on lai. Saab alustada paarituhande euro suurusest paadist ning liikuda sealt edasi vastavalt võimalustele ja vajadustele luksuslikumateni. Näiteks on võimalik alustada kasutatud paadiga või soetada mõistliku hinnaga uus ja lihtne paat või hoopis kummipaat ehk RIB. Liisinguvõimalused ja mitmekesised valikud on muutnud selle hobi kättesaadavaks.“

Tänapäeva väikelaev ei eelda tingimata kallist sadamakohta ega suurt logistikat – väikelaeva saab hoida treileril ja viia veekogule vastavalt soovile, hoiustades paati koduhoovis või garaažis. Kõige olulisem on aga Küti sõnul hoopis enne poodi tõttamist mõista, milleks sul paati vaja on – kas soovid kalastada, seigelda, veesporti harrastada või lihtsalt aeg-ajalt perega vee peale minna. Ta soovitab alustada vajaduste ja eelarve kaardistamisest. „Paljud inimesed tulevad meile üsna kindla ettekujutusega, aga lahkuvad hoopis paremini sobiva mudeliga. Meie roll ongi aidata orienteeruda ja leida õige paat.“

On kliente, kes teevad internetis põhjaliku kodutöö või küsivad soovitusi sõpradelt, mis on hea algus. Aga Kütt soovitab kindlasti külastada paadikeskusi ja võimalusel proovisõitu teha. „Internetist saab palju infot, aga reaalses kontaktis paadiga tekib hoopis teine arusaam – kuidas ta käitub, kui mugav on, kuidas sobib sinu kasutusviisiga.“

Millist paati valida?

Alumiiniumpaadid sobivad praktilisele ja töökindlust hindavale kasutajale, eriti kalameestele. Sobivad sõitmiseks nii sisevetel kui ka rannikualadel, neid on lihtne hooldada ja need on tõesti väga vastupidavad.

Plastikpaadid on harrastajatele, kes kasutavad paati eelkõige vabaaja veetmiseks ja merematkadeks.

Alumiiniumkerega, plastiksisuga paadid sobivad neile, kes tahavad nii kala püüda kui ka mõnusat olemist sõprade ja perega, hindavad mugavust ja stiili, aga ka vastupidavust ja funktsionaalsust.

Kummipaadid ja RIB on kasutatavad enamasti veespordis, näiteks purjetamise tugipaatidena, treeningute ja võistluste toetamiseks, RIB on stabiilne, kiire ja hea manööverdusvõimega.

Kajutiga pere- ja puhkuspaadid on mõeldud pikemateks meresõitudeks. Pakuvad varju, ööbimisvõimalust ja kõiki mugavusi, mida on vaja päeva- või nädalavahetusreisideks.

Paadiost on alles algus

Esmakordsel paadiostjal on palju, mida silmas pidada. Sarnaselt autole või mootorrattale vajab ka paat regulaarset hooldust, mis tähendab, et pärast viimast sõitu hooaja lõpus tuleks kindlasti teha paadile ja mootorile korraline hooldus. Regulaarne hooldus vähemalt kord aastas tagab pikema eluea ja töökindluse. Ja kevadel tuleb kindlasti paat enne veeskamist uuesti üle vaadata. Eesti kliimas on soovitatav paat talveks kuivhoidu viia – see kaitseb varustust ja mootoreid niiskuse, jää ja määrdumise eest.

Lisaks tasub mõelda ka paadi kindlustamisele. Samuti on oluline varustada paat päästevestide, ankru, tulekustuti, signaalrakettide, navigatsioonivahendite ja muu nõutava ohutusvarustusega. „Meilt saab tellida hoolduse, remondi, varuosad, talvehoiu ja kindlustuslahendused – kõik ühest kohast. Esmakordsel paadiostjal soovitame alati küsida julgesti nõu ja mitte jääda üksi. Hea partner teeb kogu paadiomaniku elu oluliselt lihtsamaks ja rõõmsamaks,” ütleb Kütt. „Meie meeskond koosneb oma ala entusiastidest, kes räägivad ausalt ja lihtsalt, ilma liigse tehnilise keerutamiseta. Kõike ei pea ise teadma ja meie töö ongi hoida paadiomaniku navigatsioonihooaeg murevaba.”