Eestis ilmub regulaarselt sadu podcaste, aga vähesed julgevad võtta aega päris vestluseks. Selles saates räägime uue videopodcasti Skytalk sünnist, ideest ja ambitsioonist – miks seda üldse vaja on ja kellele see on mõeldud.
- Skytalki eestvedaja Rauno Arulo.
- Foto: Liis Piirmets
Stuudios on Skytalki eestvedaja Rauno Arulo, kes avab ausalt oma teekonda läbi ettevõtluse, läbipõlemise ja uue fookuse leidmise.
Juttu tuleb ehedusest, sügavusest ja sellest, miks Skytalk ei keskendu tuntud inimeste ametinimetustele, vaid nende maailmavaatele, väärtustele ja elukogemusele.
Räägime Tallinna Teletornis peaagi lansseeruvatest vestlusõhtutest, formaadist, sihtrühmast ning sellest, miks esimese külalisena astub Skytalki lavale Raivo Hein.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.
Skytalk: miks Eestil on vaja rohkem päris vestlusi, mitte järjekordset podcasti?