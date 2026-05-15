Inflatsioonihirmud viisid USA aktsiaturud langusesse

Neljapäeval lõppenud kinnisvaraarendaja Liveni aktsiate esmase pakkumise raames märkisid aktsionärid vaid 57% pakkumisel olnud aktsiate mahust. Kokku kaasas Liven pea 5 miljonit eurot, pakkumisel oli 8,7 miljonit eurot.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.