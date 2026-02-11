Tagasi ST EESTI KAUPMEESTE LIIT MTÜ

11.02.26, 11:00 Peidetud kulud, mida kaupmehed ei märka, maksavad neile tuhandeid eurosid Kaupmeeste igapäevatöös tehakse kümneid kordi päevas tegevusi, mis näivad tühised: PDF-failide ümbertrükkimine, arvete käsitsi sisestamine, tellimuste korrigeerimine. Ometi neelavad need protsessid märkimisväärse osa ettevõtte tööajast ja palgakulust.

Kaupmeeste Liidu juht ja saatejuht Nele Peil ja Telema vanemtootejuht Sven Uustalu.

Foto: Äripäev

Saates „Kaupmehe eduvalem“ selgitab Telema esindaja Sven Uustalu, miks just need nähtamatud kulud osutuvad kaubanduses üheks suurimaks kasumi õgijaks. Arutame, kui palju maksab üks käsitsi sisestatud tellimus või arve ning kuidas elektrooniline andmevahetus (EDI) aitab selle kulu kordades väiksemaks muuta.

Uustalu jagab konkreetseid numbreid ja kogemuslugusid ettevõtetest, kus EDI kasutuselevõtt on aidanud hoida kokku sadu töötunde kuus. Samuti selgitab ta, millised eksiarvamused selle tehnoloogia kohta levivad ja millal on õige aeg selle peale mõtlema hakata.

Saadet juhib Nele Peil Kaupmeeste Liidust.

Artikkel jätkub pärast reklaami