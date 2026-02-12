12.02.26, 11:00 Tehisaru loomingulist raamatupidamist ei tee: kui usaldusväärne on AI finantsarvestuses? Sisuturunduse saates arutame selle üle, kuidas ja kui palju mõjutab tehisaru raamatupidamist. Saate külaline on ligi 30-aastase ajalooga raamatupidamisbüroo Vesiir omanik Enno Lepvalts.

Lepvalts räägib, et juba enne tehisaru tulekut on sama töömahu jaoks vajalik raamatupidajate hulk pidevalt vähenenud. "Raamatupidamistarkvara areng, e-arved ja pabertšekkide automaatne digiteerimine on kõik raamatupidajate töömahtu vähendanud", räägib Lepvalts.

Samas on raamatupidamises ka palju loomingulisust ja tõlgendamisruumi. Lõpliku otsuse tegemisel (kas mingit arvet maksta, mida käsitleda lootusetu võlgnevusena või mis täpselt lähevad ettevõtlusega seotud kulude alla) ei saa aga tehisaru täna veel usaldada. Lisaks muutuvad ka petturid järjest osavamaks ja seega peab usaldusväärne isik asjad üle kontrollima.

"Aga noortele ma raamatupidaja ametit täna valida ei soovitaks. Miks? Küsige tehisaru käest," arvab Lepvalts.

Saadet juhib Hando Sinisalu.