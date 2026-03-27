Tagasi ST Koppel: Lähis-Ida konflikti mõju jõuab igal juhul ettevõteteni Lähis-Ida konflikt ei mõjuta ainult energiahindu või geopoliitikat. Selle mõju võib jõuda ka Euroopa ettevõtete rahavoogudesse ja lõpuks väga praktilise küsimuseni: miks äripartneri arve ei ole makstud?

Varem käsitleti makseprobleeme peamiselt äriliste riskidena, mille äärmuslikuks tagajärjeks võib olla pankrot. Praeguses majanduskeskkonnas võib selle ahela käivitada aga üha sagedamini poliitiline risk: sanktsioonid, maksete piirangud või sõjalised konfliktid. Ukraina sõda, Lähis-Ida konflikt ja Punase mere kriis on näited sündmustest, mis ei pruugi jätta puutumata ettevõtete rahavooge.

Lähis-Ida konflikti mõju ulatust on hetkel veel keeruline ennustada, selle mõju võib kindlasti ulatuda kogu piirkonnast kaugemale ning sõltub suuresti konflikti kestusest ja eskalatsioonist. „Igal juhul jõuab konflikti mõju ettevõteteni. Esmalt tabab see energiat ja logistikat – nafta kallineb, kindlustus- ja veokulud tõusevad ning kriitilised kaubateed võivad olla häiritud. Kui konflikt kestab, satuvad ettevõtete rahavood paratamatult surve alla,“ selgitab Redgate Capitali investeerimisstrateeg ja majandusekspert Peeter Koppel.

Tarneahel kannab geopoliitilise riski edasi

Taolised kriisid on näidanud, et geopoliitilised riskid liiguvad tarneahelas kiiresti edasi. Ukraina sõda tõi kaasa sanktsioonid, intressimäärade tõusu, energiahindade volatiilsuse, suurenenud küberrünnakud, logistika katkestused jms, mis omakorda mõjutasid rahvusvahelisi tehinguid ning ettevõtteid, kes neis osalesid. Kokkuvõttes jõuab mõju paljude ettevõtete finantsseisu. Sarnane loogika avaldub tõenäoliselt ka praegu areneva Lähis-Ida kriisi puhul. Kui piirkonnas eskaleerub konflikt, ei mõjuta see ainult kohalike ettevõtete toimimist. Häiritud võivad olla meretransport, õhuruum, pangakanalid ja projektide rahastamine.

Ligikaudu 30% maailma nafta ja gaasi meretranspordist liigub läbi Hormuzi väina, mis teeb piirkonnast ühe olulisema geopoliitilise pudelikaela globaalses kaubanduses. Konflikti eskalatsioon on juba mõjutanud merelogistikat – laevandusandmete järgi on üle 200 nafta- ja LNG-tankeri peatunud Hormuzi väina lähedal, peegeldades piirkonna sõjariski mõju kaubandusele (Allianz Economic Research, 2026). Samuti Punase mere kriis on sundinud osa kaubavoogudest liikuma ümber Aafrika, pikendades tarneaegu ja tõstes kulusid. Arvestades, et IMF hinnangul ligikaudu 12% maailma kaubandusest liigub läbi Suessi kanali ja Punase mere, mõjutavad seal toimuvad häired otseselt rahvusvahelisi tarneahelaid (IMF).

Mariko Rukholm: tarneahel kannab geopoliitilise riski edasi

Kui projektid hilinevad või logistika kallineb, pingestuvad ettevõtete rahavood ning maksete laekumised võivad pikeneda. „Praktikas tähendab see ettevõtetele sageli seda, et ostjate maksetähtajad hakkavad venima või tekivad ootamatud makseviivitused,“ selgitab IIZI krediidikindlustuse ekspert Mariko Rukholm. Nii jõuabki geopoliitiline riski mõju lõpuks ettevõtte pangakontoni. Kui pinged püsivad, võib see mõjutada ka krediiti ja maksekäitumist tarneahelates.

Pikem konflikt tähendab kõrgemat inflatsiooni ja kõrgemaid turuintresse ning pangad muutuvad ettevaatlikumaks. „Kui energiašokk marginaale pitsitab, kasvab krediidirisk ja maksetega hakatakse rohkem venitama,“ ütleb Koppel.

Kuidas geopoliitiline kriis jõuab Eesti eksportijani?

„Risk ei realiseeru alati seal, kus seda kõige rohkem oodatakse,“ ütleb Rukholm. Kui enda kliendiportfellis Lähis-Ida piirkonna ostjaid ei ole, mis sealsest olukorrast mõjutatud võivad olla, ei tähenda see automaatselt seda, et kõik on hästi.

Euroopa ettevõte võib müüa Saksamaa või Hollandi ostjale ning eeldada, et tegemist on stabiilse turuga. Kui sealne ostja suurprojekt, lõppklient või rahastaja on aga seotud geopoliitiliselt ebastabiilse piirkonnaga, võib kriisi mõju jõuda lõpuks ka tema partneriteni. “Näiteks võib Eesti ettevõte müüa tööstuskomponente Saksamaa kliendile, kes kasutab neid Lähis-Ida infrastruktuuriprojektis. Kui piirkonnas eskaleerub konflikt, projekt peatub või rahastaja tõmbub tagasi jääb Saksa ettevõte ootamatult ilma projekti rahavoost ja lükkab edasi ka oma makseid. Eesti ettevõtte jaoks tähendab see aga lihtsat fakti: arve, mis pidi laekuma 60 päeva jooksul, jääb venima või jäetakse lõpuks üldse tasumata,” nendib IIZI krediidikindlustuse ekspert Mariko Rukholm.

Eesti ettevõtted võiks makseriske rohkem teadvustada

„Ettevõtted kipuvad geopoliitilisi riske sageli alahindama. Risk muutub nähtavaks alles siis, kui energia või logistika hinnad juba liiguvad. Geopoliitika on ettevõtete jaoks justkui must luik, mis tegelikult käib üsna regulaarselt külas,“ märgib Koppel.

Värske statistika viitab, et makseriskid on viimastel aastatel suhteliselt kõrgel tasemel. Uued puhkenud konfliktid toovad prognoosidesse muutusi ja kahjuks on nende mõju ilmselgelt negatiivne. Samas on makseriskide kindlustamine Eesti eksportijate seas endiselt pigem erand kui reegel.

Lähis-Ida kriis tuletab meelde lihtsat tõsiasja: geopoliitiline risk on vägagi reaalne. Kui sinu ostja rahavoog sõltub piirkonnast, kus poliitilised riskid võivad kiiresti muutuda, võib kriisi mõju ühel hetkel jõuda ka sinu arve laekumiseni. Geopoliitika ei pruugi muuta ettevõtte turgu, kuid see võib muuta selle ostjate rahavoogusid. Sel hetkel ei ole küsimus enam geopoliitikas, vaid selles, kes maksab kinni laekumata arve.