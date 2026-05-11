11.05.26, 11:52 Putini vihje pani kaitsetööstuse aktsiad langema Euroopa kaitsetööstusettevõtete aktsiad on esmaspäeval languses, kuna Putini sõnul võib sõda Ukrainas olla lõppemas, vahendab Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Rheinmetalli väärtus on langenud täna ligi 3 protsenti ning alates 2026. aasta algusest üle 24 protsendi.

"Ma usun, et see asi on lõpule jõudmas," ütles Putin ajakirjanikele 9. mail Vene-Ukraina sõja kohta, mis on Euroopa ohvriterikkaim konflikt pärast Teist maailmasõda. Ta lisas, et on valmis pidama läbirääkimisi Euroopa uue julgeolekukorralduse üle ning et tema eelistatud läbirääkimispartner oleks Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder.