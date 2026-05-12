Warsh kinnitati Föderaalreservi juhatuse liikmeks

USA senat kiitis teisipäeval häältega 51 : 45 heaks Kevin Warshi nimetamise Föderaalreservi juhatuse liikmeks. Tegemist on esimese sammuga kaheastmelises protsessis, mille tulemusel saab temast keskpanga järgmine esimees.
Warsh asub Föderaalreservi juhatuses Stephen Mirani kohale.
Kohe seejärel asusid senaatorid hääletama Warshi kandidatuuri arutelu piiramise üle, sillutades teed kolmapäeval toimuvale lõplikule kinnitushääletusele. See leiab aset vaid kaks päeva enne praeguse Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli ametiaja lõppu, teatas Yahoo Finance.
