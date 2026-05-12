Google ja SpaceX arutavad andmekeskuste viimist orbiidile

USA senat kiitis teisipäeval häältega 51 : 45 heaks Kevin Warshi nimetamise Föderaalreservi juhatuse liikmeks. Tegemist on esimese sammuga kaheastmelises protsessis, mille tulemusel saab temast keskpanga järgmine esimees.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.