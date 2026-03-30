Tagasi ST Kas tehisintellekt diskrimineerib? Algoritmide peidetud ohud ja kuidas neid vältida Tehisintellekt ei tee otsuseid vaakumis – kui süsteemi treenimiseks kasutatavad andmed peegeldavad ühiskonnas valitsevat ebaõiglust, hakkab ka masin tegema kallutatud otsuseid. Võrdõigusvoliniku Christian Veske sõnul on see juba täna reaalne probleem, mis mõjutab inimeste igapäevaelu.

„Me avastasime krediidiskoori mudelis sooliselt diskrimineeriva valemi, kus sugu ja vanus määrasid, kas inimene saab punkte juurde või maha. See polnud inimese tehtud otsus, vaid automatiseeritud süsteem, mis mõjutab otseselt näiteks seda, kas keegi saab poest järelmaksu või mitte,“ toob Veske näite saatest „Eetris on tehisintellekt“.

Justiits- ja digiministeeriumi nõunik Sofia Paes täiendab, et avalikus sektoris on käimas üle 150 AI-projekti ning riskide maandamine on kriitiline. „Tehnoloogia ise ei vali diskrimineerida, vaid see peegeldab andmeid, mida me talle anname. Oluline on leida tasakaal innovatsiooni ja inimõiguste kaitse vahel, eriti olukordades, kus süsteemid teevad inimeste üle kaalukaid otsuseid,“ selgitab Paes.

Saates tuleb juttu järgmistest teemadest: