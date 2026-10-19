Tagasi ST AS PN Project ületas eesmärgi ja kaasas võlakirjadega 3,5 miljonit eurot Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.

Lunastustähtajani tootlusega 9% tagatud võlakirjade pakkumine äratas Baltimaades laialdast huvi ning tulemus näitab investorite jätkuvat toetust Preses Nama Kvartālsi arenduse ja projekti võlakirjade vastu. Emissiooni tulemus võimaldas AS PN Projectil ületada algselt seatud 3 miljoni euro suuruse rahastamiseesmärgi. Seekord pärines suurem osa nõudlusest Balti riikide jaeinvestoritelt ning pakkumises osales kokku 355 investorit. Sarnaselt varasemate emissioonidega pärines üle poole võlakirjadesse investeeritud kapitalist Leedust. Eesti investorid andsid enam kui kolmandiku kaasatud summast ning Läti investorite osakaal oli ülejäänud ligikaudu 10%.

Võlakirjapakkumine toimus tiheda konkurentsiga Balti võlakirjaturul ja kõrgema intressitasemega keskkonnas, mis kajastus ka pakutavas tootluses. Vaatamata konkurentsile investorite kapitali pärast püsis nõudlus projekti võlakirjade järele tugev.

Viimase emissiooniosa järel on võlakirjaprogrammi raames kaasatud rahastuse kogumaht jõudnud nimiväärtuses 69,5 miljoni euroni. See tähendab, et kogu kavandatud 75 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist on praeguseks kaasatud 93%. Kapitali kaasamine jätkub järk-järgult, et rahastamise tempo püsiks kooskõlas ehituse edenemisega ning projekti kogurahastuse kulud säiliksid tasakaalus. AS PN Projecti võlakirjad on noteeritud Nasdaq Baltic börsil, pakkudes investoritele läbipaistvust ja likviidsust.

Preses Nama Kvartālsi ehitus liigub järjekindlalt valmimise suunas. Esimesed üürnikud kolivad A-klassi büroohoonesse plaanide järgi 2027. aasta jaanuaris ning potentsiaalsete üürnike huvi ärikeskuse pindade vastu kasvab jätkuvalt.