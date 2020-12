Ettevõtja Rain Rannu. Foto: Andras Kralla

Miljonitehingutega säranud Äripäeva aasta ettevõtja: siin taga on 20 aastat tööd

Äripäeva aasta ettevõtjal Rain Rannul läheb sellesse aastasse kirja vähemalt kolme oma asutatud firma või investeeringu rahaks tegemine, kuid tema hinnangul on tiitel palju enama eest, mida ta oma kolleegidega on idufirmade maastikul 20 aasta jooksul ära teinud.

„Kui ma alustasin, siis vanavanemad ja ka vanemad päris pikka aega küsisid, millal ma päris tööle lähen. Nüüd tänu sellele, et firmadel nagu Fortumo ja Pipedrive hästi läheb, enam selliseid küsimusi ei tule,“ ütleb Äripäeva aasta ettevõtja Rain Rannu. Tema 20 aasta töö väljendus sel aastal suurtes tehingutes, kuid Rannu panus on palju laiem: oma tööga aitab ta kasvada üha uutel ettevõtjatel ning Eesti inimestel aru saada, mis on start-up ja miks peaks neid tõsiselt võtma.