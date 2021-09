Eesti ükssarvikute ehk vähemalt miljard dollarit väärt ettevõtete asutajad konverentsil "Äriplaan 2022". Vasakult USAs identifitseerimise lahendusi pakkuva ID.me kaasasutaja Tanel Suurhans, Skype'i kaasasutaja ja pakiroboteid tootva Starshipi omanik Ahti Heinla, kindlustusidufirma Zego kaasasutaja Sten Saar, Wise’i omanik Taavet Hinrikus ja transpordiplatvormi Bolt asutaja ja juht Markus Villig, Foto: Raul Mee

Ämbrid ja ebaedu, mis oleks võinud Eesti ükssarvikute sünnile pidurit panna – aga ei pannud

Äriplaani laval astusid üles Eesti ükssarvikud ehk idufirmad, kes on suutnud kasvatada oma ettevõtte väärtuse vähemalt miljardi dollarini. Teekond tippu ja ükssarvikute klubisse pole aga olnud kerge, ette on tulnud ka hetki, kus oli tunne, et nüüd on kõik, tunnistasid ettevõtjad.

Bolti kaasasutaja Markus Villigu sõnul on neid hetki olnud kümneid, kui on olnud tunne, et sellest kõigest ei saa asja. Esimene oli ettevõtte algusajal.

