Madis Lehtmets ehitusest: nõudlus on laes, hinnavahe maksab kinni tarbija

Sügis tuleb uue hingamisega. Piirangute leevendamine päästab majanduses liikuma osa protsessid, mis on pikalt seisnud. Suurt pankrotilainet ei tule, aga eks päris kõigil kerge ka kindlasti pole. Kindel on aga see, et ehitussektor kasvab, kirjutab idufirma Remato juht vastuseks foundME idufirmade küsitlusele.