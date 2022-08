Koroonakriisi võitjad ja kaotajad: ühes otsas Synlab, teises Ida-Virumaa krüptomiljonärid

Võrreldes koroonakriisi-eelse aastaga on koguni 83 protsenti käibest ja 94 protsenti ärikasumist kaotanud Burfa Media. See on ettevõte, mis kuulub Sergei Potapenkole ja Ivan Turõginile, kes said algselt tuntuks krüptopangaga Polybius. Foto: Ardo Kaljuvee / Ekspress Meedia / Scanpix