Artikkel

Estonian Business Schooli ettevõtluse ja ärijuhtimise esimese kursuse tudengid Martin Višnevski, Hermiina Prave ja Ragnar Tali. Nad kõik on tulevikus ettevõtjad ja ideaalis ka juhid. Aga see pole eesmärk omaette. Foto: Andras Kralla

Tööle marsivad kartmatud noored: me teame, et väärime kõrget palka

„Sõprade ees oleks see veits flex ka, et saan neli kilo,“ ütleb inseneritudeng Kristjan Taimla. Palgast rääkimine ei ole noorte jaoks tabu, Z-põlvkond arutab seda teemat lõdvalt.

Kes tsitaadist aru ei saanud, siis neli kilo on 4000 eurot ning veits flex tähendab uhkustamist, aga seda mitte ülbelt, vaid humoorikalt. Oma päris esimeses töökohas tahaksid inseneritudengid Kristjan Taimla ja Anna Sihvart kätte saada 2500-3000 eurot.

Kristjan on 60-liikmelise tudengivormeli tiimi kapten ja Anna meeskonna liige.

„Lööks jalaga ukse lahti, et 3000 või mitte midagi,“ lausub Kristjan veidi naljatledes. Kopsaka palga küsimiseks annab nende meelest aluse see, et Kristjanil on käes magistri- ja Annal bakalaureusekraad ning tudengivormel on võitnud Euroopa meistrivõistlused. Kristjan naerab, et saab endale CVsse kirjutada „maailma kõige edukama tiimi juht“.

Samas tunnistavad Äripäevaga rääkinud tudengid, et võivad tööle minna ka miinimumpalga eest, kui kogemus on karjääri jaoks väärtuslik.

Teil on meid vaja

Inseneritudengid teavad hästi, et Eestis on kõva inseneride puudus ning spetsialiste otsitakse tikutulega taga. Selle oskavad nad enda kasuks pöörata. Kes tahab head inimest, see on valmis ka maksma, lausub Kristjan.