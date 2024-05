Artikkel

Nurme looduskosmeetika juhi Marit Tiitsi jaoks on kosmeetika väga naiselik valdkond. “Tore on teha sellist asja, millesse sa ise ka kirglikult suhtud,” rääkis Tiits. Foto: Liis Treimann

Kohalikud kosmeetikaärid sirutavad tiibu. Ettevõtja: konnatiigis elamise mentaliteedist võiks üle saada

Ühe jaoks algas kõik isepruunistajast, mida kuskil polnud. Teise jaoks mürgistest liimiaurudest, mis silmi ärritasid. Nüüdseks on neist saanud tõelised maailmavallutajad: kodumaist kosmeetikakaupa võib leida USAst, Dubaist ja üle terve Euroopa ning hoog ei paista raugevat.

Nende edu valem on pealtnäha lihtne: leia turul auk ja täida see. See on tegelikult aga vaid pool rehkendusest.

Nurme looduskosmeetika juht Marit Tiits on sügavalt pühendunud materjaliteadustele ning roheliste toodete loomisele. “Just see pool, kus ma saan midagi uurida ja katsetada,” märkis ta.