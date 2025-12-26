Börsipäkapikk jättis investorid jääle, teine jälgib kullipilguga finantstarkuse jagamist

Selle suve vaieldamatult kõige kuumem teema oli see, kui päkapikud lasid end lõdvaks tervisekassa kallil peol Taagepera lossis. Teised päkapikud pingutasid hea valimistulemuse nimel ning üks suurelt lammutav päkapikk vaatab meile vastu ookeani tagant.
Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus „Mõjusa suhtlemise kunst“.