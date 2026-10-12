Pelgulinna ehitaja nimetas tänavaid õe ja koera järgi. Tema kruntidel olevad majad aitasid eestlastel Tallinnas võimu haarata

Kolde, Timuti, Pebre ja Nabra tänav ning nendega risti Heina tänav – Pelgulinna tänavanimede järgi võiks agronoomiks õppida, aga nendega asendasid Tallinna võimud nimesid, mis kandsid ekstravagantse arendaja Albert Koba mälestust. Ärimehe elu oli täis rännakuid ja järske pöördeid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitas Albert Koba kruntide müügiga eestlastel Tallinnas poliitilist mõju kasvatada;
- miks kadus ühe Tallinna rikkaima ärimehe jälg vahetult enne sõda ja mida tema viimastest aastatest tegelikult teatakse.