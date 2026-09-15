Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber

Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibe ehitustöö: erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna?
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised kesklinna ajaloolised krundid muutuvad lähiaastatel kõige jõulisemalt ning mis ajaks suured arendused valmida võivad;
- kuidas kommenteerisid Ülo Older ja Reigo Marosov projekte, mis muudavad Tallinna vanade kasarmute, vanglakrundi ja tööstusalade tulevikku.
(2 punkti)