Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber

Tallinna ajaloolistes kvartalites käib kibe ehitustöö: erainvestorid ja riik mitte ainult ei täida aktiivselt tühje krunte, vaid muudavad põhjalikult ka pealinna ammu väljakujunenud piirkondade ilmet. Mis oli ja mis tuleb kesklinna?

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised kesklinna ajaloolised krundid muutuvad lähiaastatel kõige jõulisemalt ning mis ajaks suured arendused valmida võivad;

kuidas kommenteerisid Ülo Older ja Reigo Marosov projekte, mis muudavad Tallinna vanade kasarmute, vanglakrundi ja tööstusalade tulevikku. (2 punkti)