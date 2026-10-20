Tagasi Kunstiturg sihib noort ostjat, kes pelgab galerii ust avada. “Alustada saab 1000eurosest maalist” Riputad maali seinale, valad veiniklaasi täis ning ootad, millal miljonär uksest sisse astub ja maali ära ostab. Oleks see vaid nii lihtne. Kunstigalerii pidamine on rohkem nagu kõrge riskiga elamusäri. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas erinevad Kogo ja Artmani ärimudelid ning milliseid riske võtavad galeriiomanikud teoste sisseostul ja müügil;

miks hoiatab Liina Raus noorte kunstnike oksjonile viimise eest ja kuidas püüab Robert Alexander Reiter tuua kunstiturule uusi noori ostjaid.

Meelevaldselt võiks öelda, et kunstigaleriide ärimudelist võib olla ka teiste sektorite juhtidel õppida. Tavapärane jaekaubanduse mudel, kus toode ostetakse sisse, pannakse riiulile ja oodatakse fikseeritud juurdehindlusega ostjat, siin ei toimi. Galerii pidamises saavad kokku investeerimisinstrumendid, talentide juhtimine ja muidugi mittetulunduslik kultuurimissioon, aga kuidas see kõik toimib?