Maksuvõlglaste TOPist pääsenu: ega siin midagi positiivset pole

Foto: Andras Kralla

"Eks kõik saavad aru, et makse tuleb tasuda. Kui ennast kokku võtta ja tööd teha, on see võimalik," ütles Oscarrehvide omanik Peeter Pähn.

Märtsis avaldatud maksuvõlglaste edetabelis oli ettevõtte maksuvõlg 268 729 eurot. Värskes edetabelis rehvidega tegelevat ettevõtet enam ei ole.