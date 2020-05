Otsustajate TOP: 6. kohal olev ettevõtja tegutseb suurema kärata

Kunagise metsanduskontserni Sylvester üks asutajaid Peeter Mänd tegutseb erinevates valdkondades, kuid eelistab ajada äri ilma suurema avaliku kärata.

Koos Sylvesteri asutajate hulka kuulunud Mati Polli ja Kaido Jõelehega on Peeter Mänd ASi Vigrelle aktsionär. Sellel ettevõttel on hulk tütarfirmasid, näiteks raadioreklaamidest tuntud Metsatervenduse OÜ, mille Sylvester moodustas 1997. aastal metsamaade, aga ka põllumaade soetamiseks. Tänu põllumaade olemasolule said tuule tiibadesse piimakarjakasvatusega tegelevad Laatre Piim ja Kesa-Agro.