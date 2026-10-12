Elektroonikatööstuse TOP 2026: võitja kasvatas käivet enam kui poole võrra
Elektroonikatööstuse TOPi võitis tänavu Leab Eesti, kes valmistab elektroonika- ja elektromehaanikatooteid. Ettevõtte käive kasvas mullu üle poole, 169 miljoni euroni, ning maksueelne kasum ulatus 24,2 miljoni euroni.
Kui eelmisel aastal troonisid jaekaubanduse TOPi tipus kodu- ja sisustuskaupade müüjad, siis seekord haarasid kõrgeimad kohad drooni- ja tehnikamüüjad. Samal ajal kuulub pool esikümnest toidu- ja esmatarbekaupade müüjatele.
Mööblitööstuse TOPi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falkonet Metall, kelle tulemust toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.