Tagasi PRO Mööblitööstuse TOP: käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha Mööblitööstuse TOPi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falkonet Metall, kelle tulemust toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks jäi mööblitööstuse kasum käibe taastumisest hoolimata endiselt heast ajast kaugele maha;

mida rääkis mööblitööstuse liidu juht Katri Sosi sektori väljavaadetest ja järgmiste aastate riskidest.

Tänavusse TOPi jõudnud 115 ettevõtte müügitulu suurenes 2025. aastal 4,7%, 489,7 miljoni euroni. Maksueelne kasum kasvas märksa kiiremini, 41,5%, ning ulatus 16,5 miljoni euroni. Taastumine järgnes nõrgale 2024. aastale, mil samade ettevõtete koondkasum oli vähenenud enam kui poole võrra.

Kahe aasta võrdluses jäi käive 2023. aasta tulemusest vaid 0,2% väiksemaks. Kasum oli aga endiselt 30,6% madalam. Maksueelse kasumi osakaal müügitulus paranes aastaga 2,5%lt 3,4%le, kuid 2023. aastal oli see olnud 4,9%.

Mööblitööstuse TOP 2026