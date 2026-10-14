Jaekaubanduse TOPi tipus tegi läbimurde droonimüüja
Kui eelmisel aastal troonisid jaekaubanduse TOPi tipus kodu- ja sisustuskaupade müüjad, siis seekord haarasid kõrgeimad kohad drooni- ja tehnikamüüjad. Samal ajal kuulub pool esikümnest toidu- ja esmatarbekaupade müüjatele.
Esikümne koosseis on aastaga muutunud märgatavalt. Kui mullu paistsid tipus silma kodu- ja sisustuskaupade ning kütusemüüjad, siis tänavu kuuluvad pooled esikümne kohtadest toidu- ja esmatarbekaupade müüjatele. Nende kõrval jõudsid edukamate sekka ka elektroonika- ja rõivakaubanduse ettevõtted.
Kaubanduse aastakongressil pälvis parima jaekaubandusettevõtte tiitli Eestis ja Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meridein. Ettevõtte operatiivjuhi Eduard Vainu sõnul peitub nende edu pikaajalises turukogemuses ning kliendile terviklahenduse pakkumises.
Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut ‒ neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimalikku rikkumist veel uurib.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?