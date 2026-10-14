Tagasi PRO Jaekaubanduse TOPi tipus tegi läbimurde droonimüüja Kui eelmisel aastal troonisid jaekaubanduse TOPi tipus kodu- ja sisustuskaupade müüjad, siis seekord haarasid kõrgeimad kohad drooni- ja tehnikamüüjad. Samal ajal kuulub pool esikümnest toidu- ja esmatarbekaupade müüjatele.

Esikümne koosseis on aastaga muutunud märgatavalt. Kui mullu paistsid tipus silma kodu- ja sisustuskaupade ning kütusemüüjad, siis tänavu kuuluvad pooled esikümne kohtadest toidu- ja esmatarbekaupade müüjatele. Nende kõrval jõudsid edukamate sekka ka elektroonika- ja rõivakaubanduse ettevõtted.

Kaubanduse TOPi ilmumist toetab