Masina- ja metallitööstuse TOP: laevaehitajad tegid puhta töö

Masina- ja metallitööstuste tulemused näitavad sektori taastumist, kuid käibe kasv koondus suuresti üksikute ettevõtete kätte ning tänavu pidurdab investeerimist ebakindlus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks koondus masina- ja metallitööstuse kasv peamiselt väheste suurte ettevõtete kätte ning mida see ülejäänud sektori kohta näitab;
- kuidas kommenteerivad Andri Haran ja Marko Keerd investeeringute pidurdumist, uute turgude otsimist ja tehisaru rolli tööstuse järgmises kasvufaasis.
Müügitulu kasvatas TOPis 80 ettevõtet, 38 ettevõtte käive vähenes. Kasumis oli 101 ettevõtet ehk 3 rohkem kui aasta varem. Töötajate arv jäi sisuliselt samale tasemele, samal ajal kui tööjõukulud suurenesid. Kokkuvõttes kasvas sektori müügitulu 2025. aastal 4,9% ehk 3,7 miljardi euroni ja kasum enne makse suurenes samal ajal 13,2%, 266,5 miljoni euroni.
Edetabeli võitnud LTH-Baas
i juhatuses toimus sel aastal muutus. Kui seni on ettevõtte juhatuses alates 1998. aastast olnud ainult isa Aleksandr Maljugin
, siis juunis sai ainsaks juhatuse liikmeks poeg Anton Maljugin
. Loe pikemalt firmast edasi tööstusuudised.ee veebist
.
Masina- ja metallitööstuse TOP 2026
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