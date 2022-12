Ajaloo ilu: lihatööstuse Maag kolm musketäri tegutsevad taas

Foto minevikust. Maag Piimatööstus avas Jõhvis tootmisüksuse laienduse, millesse investeeris üle 5 miljoni euro. Uuendus tõstab ettevõtte toorpiima töötlemismahtu saja tonni võrra ehk 280 tonnini päevas. Foto: Erik Prozes

Sel nädalal HKScani Balti äride ostmisest teatanud Maag Grupi omanikud on pikalt koos äri ajanud, teenides kolleegidelt välja hüüdnime kolm musketäri. Avaldame muutmata kujul uuesti artikli, mille Äripäev kirjutas 2013. aastal, kui Maagi mehed ostsid ühe teise suure Soome lihatööstuse.

Äsja Soome suuruselt neljanda lihatööstuse ostnud Maag lihatööstuse juhte võib iseloomustab "Kolme musketäri" moto "Üks kõigi, kõik ühe eest." Nii iseloomustab Roland Leppa, Aivar Saarmat ja Toomas Juhanit Maagi endine juht Olle Horm. Ja tema võrdlus Dumas' kuulsate kangelastega paistab tõesti paika pidavat.

Maagi musketäridel on ühine Tartu taust. Täna tegutseb Lepp Tallinna külje all asuvas Maagi kontoris, Saarma ja Juhani istuvad aga ühises Tartu kontoris. "Ma näen Aivar Saarmat tihedamini kui oma naist," lausub Juhani telefonis naerdes. Teinekord jällegi on Juhanil pärast tööreisi, kus käidi koos Lepaga, tunne, et "nüüd ei taha seda Lepa nägu mitu päeva näha." Kuid see kõik on lõõp - sõbrad omavahel, noh.

Siis, kui Lepp ka veel Tartus elas, võeti tööväliselt üht-teist ühiselt ette. Mängiti näiteks saalijalgpalli. Nüüd kohtutakse kolmekesi veidi vähem, kuid nädalas korra kindlasti. Juhani ja Lepp käivad ka perekonniti läbi, peagi sõidetakse koos peredega ka ühisele puhkusereisile.

Maagi musketärid räägivad vähe, kuid kui midagi öeldakse, siis konkreetselt. Saarma kireks on kalapüük. "Kalal me kõik koos käinud ei ole, kuid muidu ikka suhtleme tihedalt," lausub Saarma ja lisab, et Maagi edukuse taga on aastatepikkune ühine hingamine ja suur töö. Ning ilmselgelt ka usaldus. Nagu ka Dumas' kolmel musketäril.

