Rahaliigutaja südikas kasv

EFT segmendi kasumlikkuse ja kasvu on viimasel aastal toonud ATMide arvu kasv, ATMide ja müügipunktide tooteportfelli laiendamine ning Ühendkuningriigi ettevõtte YourCash ost 2016 oktoobris. YourCashi halduses on ligikaudu 5000 ATMi Suurbritannias, Hollandis, Belgias ja Iirimaal.

Euroneti edu taga on julgus minna piisavalt kaugele, et olla mitmes riigis väikeses segmendis turuliider. Hoolimata sellest, et konkurents on tihe, suudab Euronet näidata kõrget käibe ja kasumi kasvu. Nii näiteks tõusis firma kaudu tehtavate tehingute arv 2016. aastal 11%, müügikäive 10% ning ärikasum lausa 22%. Tõus jätkus 2017. aastal – üheksa kuuga kerkis müügikäive ligi 15%, ärikasum 17% ning aktsiapõhine kasum 21%. 2018. aastaks ootavad analüütikud 17% aktsiapõhise kasumi kasvu.

Võrdlus konkurentidega

Rahakannete teenuse pakkujate sihtturuks on inimesed, kes ei saa kasutada tavapäraseid pangateenuseid. Enamasti on need võõrtöölised või arengumaade vaesed. Suurim selliste rahaülekannete pakkuja on Western Union, kellel on üle 550 000 agendiasukoha ning üle 100 000 ATMi ja kioski. MoneyGramil on üle 350 000 agendi asukoha. MoneyGrami aastane müügikäive on 1,6 miljardit dollarit, samal ajal kui Western Unionil on see 5,4 miljardit dollarit ning Euronet Worldwide’il 1,96 miljardit dollarit.

Euronet kaupleb selgelt odavamalt kui samasse segmenti liigitatud Visa, Mastercard või PayPal, kuid on teistest rahasiirde-ettevõtetest kallim. Samas on Euronetil selgelt suurem konkurentsisurve kui Visal või Mastercardil, sest kõik ettemakstud deebetkaartide väljastajad peavad kasutama ka Visa või Mastercardi teenust.

Euroneti aktsia kaupleb 18,5kordsel oodataval 2017. aasta kasumil ning 16kordsel 2018. aasta oodataval kasumil. Mastercardi aktsia kaupleb 33kordselt 2017. aasta oodataval kasumil ning 28kordsel 2018. aasta oodataval kasumil. Rahasiirdesegmendi turuliider WesternUnion, millel kasumi kasvu enam eriti ei ole, kaupleb samal ajal 10,4kordsel 2017. aasta ning 10,3kordsel 2018. aasta kasumil. MoneyGrami vastavad hinna-kasumi suhtarvud on 12,8 korda ja 11,9 korda.

Hoolimata suurest laienemisest ja viimaste aastate ostudest on Euroneti bilanss tugev – võlatase on väiksem kui bilansis raha. 2016. aasta lõpus oli firmal arvel 728 miljonit ning võlga 604 miljonit dollarit. Eks see oli ka põhjus, miks konkurent MoneyGram Internationali eest saadi 2017. aasta alguses pakkuda miljard dollarit.