Oleg Ossinovski kritiseeris oma poja poliitikat

17. jaanuar 2018, 14:35

Ettevõtja Oleg Ossinovski andis venekeelsele Postimehele intervjuu, milles kritiseeris oma poja, tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski tegemisi, kui kutsus valitsust üles muutma aktsiisipoliitikat.

Oleg Ossinovski sõnul on see, et Eestisse jõuab Lätist selline kogus alkoholi, vargus tema taskust. „Lätist viina ostes varastavad need inimesed minult ja teilt. Täna nad joovad viina, aga homme satuvad haiglasse, kus nad saavad ravi meie raha eest,“ selgitas ettevõtja vene Postimehele.

Tema sõnul peaks Eesti olema aktsiisidega palju arukam. „Me oleme aastaid soomlaste pealt teeninud, aga nüüd teenivad meie pealt lätlased. Kas tõesti polnud siis näha, milliseks me oleme muutnud Soome rahva? Me lihtsalt jootsime neid.“

Aktsiisipoliitikat tuleb muuta, on Oleg Ossinovski veendunud. „Nii kui oli näha, et inimesed hakkavad rohkem jooma, oleks tulnud kohe teha korrektiive. Me saame lubada endale kiirelt reageerimist - me oleme väikeriik,“ lisas ettevõtja.