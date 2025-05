Tagasi 05.05.25, 10:00 Obskuurne majandus: lehmade pediküür tegi šotlasest rikka mehe Seda muidugi ei kutsuta lehmade maailmas pediküüriks, vaid värkimiseks.

Lautade betoonpõrandad võivad lehma sõrgu kulutada valesti, nii et sõrgade hooldamine ehk värkimine on hädavajalik.

Foto: Andras Kralla

Lehmade sõrgade seisukord mõjutab otseselt piimatoodangut. Šoti mees Graeme Parker eht The Hoof GP tegi sellest tohutu interneti sensatsiooni, nii et tema YouTube'i-kanal on kõige populaarsem põllumajanduslik sotsiaalmeediakanal maailmas.