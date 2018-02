Idapiiri ehitus läheb arvatust kordades kallimaks

Eelkõige muudavad tema sõnul piiriehituse esialgsest hinnangust oluliselt kallimaks ehituseks väga rasked loodustingimused, soised alad, Natura 2000 ala tingimused, kõrge pinnavesi ja selle ärajuhtimise vajadus. Samuti lähevad arvatust kallimaks piiri valvamise tehnoloogilised lahendused.

"PPA on projekteerimistööde ettevalmistamisest alates partnereid informeerinud, et piiri väljaehitamise lõplik hind kujuneb pärast projekteerimist. Nii suuremahulist ehitust saab eelarvestada vaid juhul, kui on tehtud uuringud, ehituslik, tehniline ja IT-projekt," rääkis Vaher.

Eesti idapiir on kokku 338,6 kilomeetrit, millest 135,6 km on maismaapiir. Valmiv idapiir on plaani kohaselt terves ulatuses kaetud tehnilise seire- ja valvevõimekusega.