Tööjõumaksude TOP: kes maksab enim?

Eesti suurimad tööjõumaksude maksjad on riigiasutused, eraettevõtetest maksis mullu enim palka Swedbank.

Maksu- ja tolliamet saatis Äripäevale nimekirja ettevõtete makstud tööjõumaksude kohta. Edetabelis on ära toodud 1000 suuremat maksjat. Suurimate tööjõumaksude maksjate seas on endiselt riigiasutused eesotsas sotsiaalkindlustusametiga. Nende puhul tuleb arvestada, et tööjõumaksude ridadel kajastub ka väljamakstavate toetuste või hüvitiste tööjõumaksud, sotsiaalkindlustusameti puhul pensionid.

Kui riigiettevõtted välja jätta, siis erafirmade arvestuses järgneb Swedbankile Telia, Maxima, ABB ja Hansaliin.

Suuremad meediafirmad on järgnevatel kohtadel: 68. Eesti Meedia AS, 128. AS Ekspress Meedia, 177. Äripäev AS, 387. Ajakirjade Kirjastus AS ja 393. SL Õhtuleht AS.

Tabelis on arvestatud maksuameti andmed kogu 2017. aasta kohta kokku.