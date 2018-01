Investorite TOP 100: summad vallutavad uusi kõrgusi

Ainult tellijale

Varasemast poole mahukam investorite TOP toob teie ette Tallinna börsi kõige edukamad investorid.

Vanade olijate portfellidest on näha, et jõukuse suurenemisele aitas tublisti kaasa võrdlemisi hea aasta Tallinna börsil. Eriti need, kelle portfellis leidus Harju Elektri (aastaga +80%), PRFoodsi (aastaga +70%) Tallinki (aastaga +35%), võisid väärtpaberite hea käekäigu üle rõõmu tunda. Nirumalt läks ehitusfirmade omanikel. Kuid positsioone on jõuliselt ka juurde soetatud. Keskmisel investoril on portfellis neli aktsiat ning austajaid leiab nii passiivne kui ka aktiivne investeerimine.

Eestlased eelistavad ettevõtte alt investeerida Jõukaim investor on 15,5 miljoni euroga (miljon rohkem kui aasta varem) Sven Lennart Alpstal, tänavuse tabeli lõpetab 0,54 miljoni euro suuruse portfelliga Tõnis Metsaots.

Valdav osa investoreid liigutab oma aktsiaid ettevõtete kaudu, vaid 26 inimest investeerivad eraisikuna.

Üle miljoni euro väärtuses aktsiaid hoiab oma portfellis 55 edetabeli investorit. Naisi on edetabelis tänavu kokku 15.

Edetabeli 93. kohta hoidev ja end pikaajaliseks investoriks nimetav Madis Talgre ütleski, et tema kõige suuremaks investeerimisveaks osutus Harju Elektri liiga varajane müümine. „Ma ei uskunud, et see nii karmi hinnaga üle võetakse,“ nentis Talgre. Harju Elektri osav tehing PKC aktsiatega tõi ettevõttele möödunud aastal sisse kahekohalise miljonisumma ja pani aktsia tõsiselt rallima, nii et hoogu jagub veel nüüdki. Talgre sõnul on ta aktsiavalikud juba ammu langetanud ja nüüd jälgib ta ettevõtete käekäiku. Kõige suurema üllatuse valmistas talle möödunud aastal Tallink.

Kui Ellex Raidla vandeadvokaat, oma 1,7 miljoni euro suuruse aktsiaportfelliga 31. kohale tõusnud Toomas Vaher oli positsiooni üle üllatunud: "Ma ise küll ei usu, et ma investorite TOPi kuuluks,“ arvas Vaher. Ta peab investeerimist passiivseks kõrvaltegevuseks ning paigutab raha ettevõtetesse, mille inimesi ja juhtkonda ta jäägitult usaldab. Millised on tema ootused alanud aastale? „Loodan, et investeerimiskeskkonda ära ei rikuta, et ei peaks sissetöötatud lahendusi ümber tegema,“ ütles Vaher, vihjates mitmele investeerimisega seotud regulatsioonimuudatusele.

Seevastu 29. koha hõivanud investor Jaan Paeveer tunneb tänavu õhus buumi hõngu. „Möödunud aasta oli küll väga põnev, ette tulid nii mõnedki suured kõikumised, mida aasta alguses poleks oodata osanud,“ ütles Paeveer. Sel aastal plaanib ta turge uudishimuga jälgida, kuid tõi samas välja, et investorina ongi tema suurimaks veaks ettevaatlikkus, mille tõttu on mitu head võimalust käest libisenud.