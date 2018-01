Restoranide TOPi võitja soovib laieneda

Ainult tellijale

Äripäeva restoranide TOPi võitja Argentiina restorani opereeriva ettevõtte Paleton OÜ juhatuse liige Ego Rieneri sõnul on nad kaalunud laienemist, kuid pole leidnud veel seda päris oma kohta.

Restoranil on kindlad nõudmised tooraine kvaliteedile ning juhi sõnul on aastatega oluliselt paremaks muutunud kvaliteetse tooraine kättesaadavus. “Oleme aastatega oma menüüd oluliselt täiendanud ka mereandidega ning nüüd on roogasid ka taimetoitlastele.”

Lõunamaise hõnguga Argentiina restoran on tegutsenud üle 21 aasta. Rieneri sõnul pole kahtlust, et koht on grilliparadiis, mis selle eriliseks muudabki. Ja muidugi personal, südamega töötavad ja hoolivad inimesed.

Mis on mis Paleton OÜ

Opereerib Tallinnas restorani Argentiina.

Asutatud 2000. aastal

Omanik Ego Riener

Käive 2016. aastal 0,99 mln eurot, kasvas aastaga 51% (2015 vrdl 2014 oli kasv 36%)

Puhaskasum mullu 141 049 eurot, aastaga kolmekordistus

Töötajaid mullu 19

Ümbrikupalk - eelmise sajandi teema

Rieneri sõnul töötavad nad Argentiinas tugeva meeskonnana ning läbisaamine on väga hea. “Kõik on võrdsed, aga täidavad erinevaid ülesandeid,” ütles ta. Väga tähtsal kohal on restoranjuhi sõnul austus ja distsipliin. “Tänu tervele õhkkonnale on meil ka palju pika staažiga töötajaid ja pidevat personalivahetust ei toimu.”

Rienerile tundub, et ümbrikupalgas töö tasumine oli eelmise sajandi teema. “Tänapäeval mõtlevad inimesed ette ning soovivad oma kodu või luua pisiperet, ja selle oluline põhitingimus on ju püsisissetulek palgana.”

Suur roll on ka meeskonnavaimul - kui on mõnus tööl käia, siis see peegeldub ka väljapoole. Neil on saanud traditsiooniks kogu meeskonnaga pidada mitmepäevaseid suve- ja talvepäevi, kust ei puudu ka lõbusad meeskonnatöö koolitused.

Konkurents on ülitihe

Tallinnas on palju toredaid ja väga häid restorane. Rieneri sõnul on konkurents ülitihe ning külaliste südamete võitmiseks tuleb teha maksimaalselt kõik.

Enda tutvustamiseks kasutavad nad eri reklaamikanaleid. “Kuid kõige parem reklaam on ikkagi see, kui pakume kliendile tervikliku emotsiooni,” rääkis Riener. Tema sõnul on nende külastajate seas nii eestlasi kui ka kliente Skandinaaviast. “Meil on väga palju püsikliente kogu maailmast, kes ikka ja jälle meid külastavad.”

Restoranijuhi sõnul peaks valitsus aktiivselt mõtlema, kuidas luua Eestisse atraktiivne äri- ja turismikeskkond, mida soovitakse külastada ja kuhu soovitakse investeerida. “Praegu ma ei näe, et Eesti selles atraktiivses nimekirjas enam figureerib.”