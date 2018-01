Ainult tellijale

Tõnu Pekk: kuidas siis pensionikogujatel 2017. aastal läks?

24. jaanuar 2018, 12:45

Tuleva Fondid ASi asutaja ja juhatuse liige Tõnu Pekk. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180124/NEWS/180129846/AR/0/AR-180129846.jpg

Tuleva Fondid ASi asutaja ja juhatuse liige Tõnu Pekk tõdes Äripäeva erilehes Investorite TOP, et enamiku pensionikogujate jaoks jäi 2017. aasta tulemus kehvemaks, kui ta võinuks olla. Põhjus on see, et enamik meie pensionikogujaid hoiab oma vara jätkuvalt progressiivse või veelgi konservatiivsema strateegiaga fondis.

Näiteks möödunud aastal oli keskmise progressiivse strateegiaga fondi investori tulumäär 2% väiksem kui agressiivse strateegiaga fondi investoril. Järgmisel aastal võib see küll vabalt vastupidi olla, aga turgude ajalugu on selgelt näidanud, et pika aja vältel pakuvad aktsiaturud paremat tootlust kui võlakirjad. Teisest küljest oli aasta mitmes mõttes pensionikogujatele väga hea. Aasta lõpuks oli üle 9000 inimese viinud oma raha ühte uutest indeksifondidest. Nendel on pikaajaliselt kõige paremad eeldused oma vara hästi kasvatada. Eelmisel aastal kadusid ka fondivahetamise tasud – see hoiab Eesti inimestele kokku umbes poolteist miljonit eurot aastas.